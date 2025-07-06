إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب أفراد أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص في محافظة بني سويف ، بإشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم حلويات تم شراؤها من أحد محلات الحلويات بمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم في بني سويف

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي بوصول كل من: "أحمد.ع.ش" (35 عامًا) وأبناء شقيقه: "جويرية.ش.ع.ش" (8 أعوام)، "رويدا.ش.ع.ش" (6 أعوام)، و"محمد.ش.ع.ش" (3 أعوام) وذلك بعد إصابتهم بأعراض صحية حادة عقب تناولهم الحلوى من أحد المحلات الشهيرة في سمسطا.

وضع المصابين تحت الملاحظة الطبية

وقامت الطواقم الطبية بمستشفى سمسطا ببني سويف، بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، مع سحب عينات من القيء لتحليلها في المعامل المختصة، بهدف التأكد من وجود مواد سامة أو فاسدة أدت إلى التسمم، ومعرفة السبب الدقيق للحالة الصحية التي تعرضوا لها، تم وضع المصابين الأربعة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى، لمتابعة تطور حالتهم الصحية وضمان استقرارها، خاصة مع صغر سن الأطفال المصابين.

وفي ضوء الواقعة، تم تحرير محضر رسمي بها داخل بمركز شرطة سمسطا ببني سويف، وتم إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحل مصدر الحلوى، بما في ذلك فحص المنتجات الغذائية وتحليلها والتأكد من سلامة التراخيص والتخزين.

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