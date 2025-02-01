اعراض واسباب التهاب المفاصل، وطرق علاجها المختلفة

تصف كلمة التهاب المفاصل أكثر من 100 حالة تتضمن الالتهاب والتلف في المفاصل والأنسجة المحيطة بالمفصل والأنسجة الضامة الأخرى، وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي هي ثلاثة أنواع شائعة.

ما هو التهاب المفاصل؟

يشير التهاب المفاصل إلى أكثر من 100 مرض روماتيزمي وحالة تؤثر على المفاصل، وتميل هذه الحالات إلى إشراك الألم والوجع والتصلب والتورم في وحول مفصل واحد أو أكثر.

وقد يؤثر الالتهاب أيضًا على الأوتار والأربطة المحيطة بالمفصل، ويمكن أن تتطور الأعراض تدريجيًا أو فجأة وقد تعيق قدرة الشخص على أداء المهام اليومية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض التهاب المفاصل

يمكن أن تختلف أعراض التهاب المفاصل التي يعاني منها الشخص وكيفية ظهورها حسب النوع.

يمكن أن تتطور الأعراض تدريجيًا أو فجأة، ونظرًا لأن التهاب المفاصل غالبًا ما يكون مرضًا مزمنًا (طويل الأمد)، فقد تأتي الأعراض وتختفي أو تستمر بمرور الوقت.

ومع ذلك، يجب على أي شخص يعاني من أي من الأعراض الرئيسية الأربعة التالية زيارة الطبيب:

الألم: يمكن أن يكون الألم الناتج عن التهاب المفاصل مستمرًا أو يأتي ويختفي، وقد يؤثر على جزء واحد فقط من الجسم أو عدة أجزاء.

التورم: في بعض أنواع التهاب المفاصل، قد يصبح الجلد فوق المفصل المصاب أحمر ومتورمًا ويشعر بالدفء عند لمسه، قد يكون الاحمرار أقل وضوحًا على درجات لون البشرة الداكنة.

التيبس: التيبس هو أحد الأعراض النموذجية، وفي بعض الأنواع، يكون التيبس على الأرجح عند الاستيقاظ في الصباح أو بعد الجلوس على مكتب أو في سيارة لفترة طويلة، وفي أنواع أخرى، قد يحدث التيبس بعد التمرين أو يكون مستمرًا.

صعوبة تحريك المفصل: إذا كان تحريك المفصل أو النهوض من الكرسي صعبًا أو مؤلمًا، فقد يشير هذا إلى التهاب المفاصل أو مشكلة أخرى في المفصل.

بالإضافة إلى هذه الأعراض العامة، قد تسبب أنواع معينة من التهاب المفاصل أعراضها الخاصة.

على سبيل المثال، يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي عند الأطفال مشاكل في العين، بما في ذلك التهاب العنبية أو التهاب القزحية أو التهاب القزحية، وغالبًا ما يسبب التهاب المفاصل الإنتاني حمى وألمًا شديدًا في المفاصل. قد يصبح الأمر طارئًا إذا تطور إلى تعفن الدم.

أسباب التهاب المفاصل

لا يوجد سبب واحد لجميع أنواع التهاب المفاصل، ويختلف السبب أو الأسباب وفقًا لنوع أو شكل التهاب المفاصل.

وقد تشمل الأسباب المحتملة:

إصابة، يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل التنكسي

عدم انتظام التمثيل الغذائي، والذي يمكن أن يسبب النقرس ومرض ترسب بيروفوسفات الكالسيوم

وراثة وراثية، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي

عدوى، مثل مرض لايم، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض التهاب المفاصل

خلل في الجهاز المناعي

ترجع معظم أنواع التهاب المفاصل إلى مجموعة من العوامل، ومع ذلك، فإن بعضها ليس له سبب واضح ويبدو غير متوقع.

علاج التهاب المفاصل

يهدف علاج التهاب المفاصل إلى التحكم في الألم وتقليل تلف المفاصل وتحسين الوظيفة ونوعية الحياة أو الحفاظ عليها، ويمكن لمجموعة من الأدوية وتدابير نمط الحياة أن تساعد في تحقيق ذلك وحماية المفاصل من المزيد من الضرر.

يعتمد العلاج الدقيق على نوع التهاب المفاصل الذي يصاب به الشخص، وقد يشمل:

الأدوية

تعتمد الأدوية التي يصفها الطبيب على نوع التهاب المفاصل، وتتضمن الأدوية المستخدمة بشكل شائع ما يلي:

المسكنات: تعمل هذه الأدوية على تقليل الألم، ولكنها ليس لها تأثير على الالتهاب.

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs): تعمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية على تقليل الألم والالتهاب، تتوفر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بدون وصفة طبية، وتتوفر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية على شكل كريمات أو جل أو لاصقات يمكن وضعها على مفاصل معينة.

مضادات التهيج: تحتوي بعض الكريمات والمراهم على المنثول أو الكابسيسين، المكون الذي يجعل الفلفل الحار حارًا، ويمكن أن يؤدي فرك هذه الكريمات والمراهم على الجلد فوق المفصل المؤلم إلى تخفيف إشارات الألم من المفصل وتقليل الألم.

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs): تعالج هذه الأدوية عادةً التهاب المفاصل الروماتويدي، وتعمل الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض على إبطاء أو إيقاف الجهاز المناعي عن مهاجمة المفاصل.

الأدوية البيولوجية: وهي أدوية معدلة وراثيًا تستهدف جزيئات بروتينية مختلفة تشارك في الاستجابة المناعية.

الكورتيكوستيرويدات: بريدنيزون وكورتيزون يقللان من الالتهاب ويكبحان الجهاز المناعي.

الجراحة

اعتمادًا على نوع التهاب المفاصل الذي يعاني منه الشخص، قد تكون هناك حاجة إلى علاجات جراحية مختلفة للمفاصل المصابة، وقد يوصي الأطباء بالجراحة عندما تكون أعراض الشخص شديدة ولم توفر العلاجات الأخرى الراحة.

تشمل الخيارات الجراحية لالتهاب المفاصل ما يلي:

استئصال الغشاء الزليلي

استبدال المفصل الكلي (TJR)

قطع العظم

اندماج المفصل

تدابير نمط الحياة لالتهاب المفاصل

يمكن للأشخاص اتخاذ خطوات لتقليل التهاب المفاصل أو منعه.

يمكن أن يساعد تجنب التدخين والحد من تناول الكحول في منع التهاب المفاصل، وقد يساعد تناول نظام غذائي مغذي ومتوازن، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول بعض المكملات العشبية.

النظام الغذائي

قد يساعد تناول بعض أنواع الطعام في تقليل الالتهاب.

يمكن للأطعمة التالية، الموجودة في النظام الغذائي المتوسطي، أن توفر العديد من العناصر الغذائية الأطعمة التي تفيد صحة المفاصل وقد تساعد في تخفيف التهاب المفاصل:

الأسماك

المكسرات والبذور

الفواكه والخضروات

الفاصوليا

زيت الزيتون

الحبوب الكاملة

من ناحية أخرى، قد تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم التهاب المفاصل، ويوصي الأطباء الأشخاص الذين يعيشون مع التهاب المفاصل بتجنب أو الحد من:

الأطعمة المصنعة

الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف

الكربوهيدرات المكررة

النشاط البدني

النشاط البدني المنتظم مهم في الحفاظ على مرونة المفاصل وتقليل التصلب، ومع ذلك، قد يعاني الأشخاص من زيادات قصيرة المدى في الألم عند بدء التمرين لأول مرة.

يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل المشاركة في نشاط بدني صديق للمفاصل بمفردهم أو مع الأصدقاء، ونظرًا لأن العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل يعانون من حالات أخرى، مثل أمراض القلب، فمن المهم اختيار الأنشطة المناسبة، مثل:

المشي

السباحة

ركوب الدراجات

اليوجا

تدريب القوة

الأدوية العشبية

قد يستفيد الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل من عدد من المكملات العشبية، ووفقًا للمراجعات، تساعد بعض المكملات العشبية في تخفيف الألم والالتهاب أو تساعد في تقليل الحاجة إلى تناول مسكنات الألم، وتشمل هذه:

البابونج

الكركم

الزنجبيل

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