7 أطعمة مضرة لمرضى التهاب المفاصل، تجنبها

تزيد بعض الأطعمة والمشروبات من خطر الإصابة بـ التهاب المفاصل أو تزيد من حدة الأعراض، على سبيل المثال، الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة.

إذا كنت الشخص يعاني من التهاب المفاصل، فإن اتخاذ الخيارات الغذائية الصحيحة لا يساعد فقط في إدارة الأعراض، بل يقلل أيضًا من خطر حدوث المضاعفات، ويساعد في تعزيز الصحة العامة، وتحسين نوعية الحياة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، لكن هشاشة العظام هي الأكثر شيوعًا، وتشمل الأنواع الأخرى التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والنقرس.

الأطعمة التي يجب تجنبها مع التهاب المفاصل

1. السكريات المضافة

يمكن للجميع الاستفادة من الحد من تناول السكر، وخاصة إذا كانوا يعانون من التهاب المفاصل، وتوجد السكريات المضافة في الحلوى والصودا والآيس كريم والعديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك صلصة الشواء وخلطات السلطة والكاتشب.

تعد المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات هي أكثر سبب لتفاقم أعراض مصابي التهاب المفاصل الروماتويدي.

2. اللحوم المصنعة والحمراء

تربط بعض الأبحاث بين اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والالتهاب، مما قد يزيد من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

فيكون لدى الأشخاص الذين يتناولون الكثير من اللحوم المصنعة والحمراء مستويات أعلى من الإنترلوكين 6 (IL-6) والبروتين التفاعلي سي (CRP) والهوموسيستين، وهذه هي علامات الالتهاب.

وتعد الأنظمة الغذائية النباتية التي تستبعد اللحوم الحمراء تحسن أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

كشف الباحثون عن وجود صلة بين ارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي واستهلاك اللحوم المصنعة، مقارنة بالأسماك والمأكولات البحرية.

3. الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

الجلوتين هو مجموعة من البروتينات الموجودة في القمح والشعير والجاودار والحبوب الأخرى، وقد ربطت بعض الأبحاث بينه وبين زيادة الالتهاب وتشير إلى أن الامتناع عن تناول الجلوتين قد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

كما أن الأشخاص المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية معرضون لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أكثر من غير المصابين بهذا المرض.

وقد اقترحت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي نباتي خالٍ من الجلوتين قد يقلل من نشاط المرض ويحسن الالتهاب.

4. الأطعمة شديدة المعالجة

تميل الأطعمة شديدة المعالجة - مثل الوجبات السريعة وحبوب الإفطار والسلع المخبوزة - إلى أن تكون عالية في الحبوب المكررة والسكر المضاف والمواد الحافظة والفركتوز ومكونات أخرى محتملة للالتهابات، وكلها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة شديدة المعالجة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من خلال المساهمة في الالتهاب والسمنة، وهو أيضًا عامل خطر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

5. بعض الزيوت النباتية

قد تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون أوميجا 6 والمنخفضة في دهون أوميجا 3 إلى تفاقم أعراض آلام الركبة، وهو أمر شائع مع هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

هذه الدهون ضرورية للصحة، ولكن اختلال التوازن قد يزيد من خطر الالتهاب.

يوجد أوميجا 3 في الأسماك الزيتية والبذور الزيتية والخضروات الخضراء، بينما يوجد أوميجا 6 في السمن النباتي والسمن النباتي وزيوت الطهي مثل الذرة والقرطم.

قد يؤدي ضمان التوازن بين هذه الأنواع من الزيوت إلى تحسين أعراض التهاب المفاصل.

6. الأطعمة الغنية بالملح

قد يكون تقليل تناول الملح مفيدًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

وتشمل الأطعمة الغنية بالملح الجمبري والحساء المعلب والبيتزا وبعض أنواع الجبن واللحوم المصنعة والعديد من العناصر المصنعة الأخرى، فوجدت الأبحاث أن التهاب المفاصل كان أكثر حدة لدى الاشخاص التي تناولت نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة عالية من الملح مقارنة بمن كان نظامهم الغذائي يحتوي على كمية أقل من الملح.

7. الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من (AGEs)

المنتجات النهائية المتقدمة للجليكوزيل الغذائية (AGEs) هي جزيئات يتم إنشاؤها من خلال التفاعلات بين السكريات والبروتينات أو الدهون.

وتوجد هذه المركبات بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية غير المطبوخة وتتكون من خلال طرق طهي معينة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من AGEs تشمل:

الأطعمة الحيوانية الغنية بالبروتين والدهون المقلية أو المشوية أو المشوية أو المحروقة أو المشوية على الفحم، مثل:

شرائح اللحم المقلية أو المشوية

الدجاج المشوي أو المقلي

النقانق المشوية

البطاطس المقلية

الجبن الأمريكي

السمن

المايونيز

فعندما تتراكم AGEs بكميات كبيرة في الجسم، يحدث الإجهاد التأكسدي والالتهاب، ويرتبط الإجهاد التأكسدي وتكوين AGEs بتطور المرض لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

قد يكون لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الالتهابي - مثل التهاب المفاصل الروماتويدي - مستويات أعلى من AGEs في أجسامهم مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من التهاب المفاصل، وقد يلعب تراكم AGEs في العظام والمفاصل دورًا في تطور وتقدم هشاشة العظام.

قد يؤدي استبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من AGEs بأطعمة كاملة مغذية مثل الخضروات والفواكه والبقوليات والأسماك إلى تقليل الحمل الإجمالي لـ AGEs في الجسم.

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