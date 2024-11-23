كل ما تحتاج معرفته عن التهاب المفاصل الروماتويدي وطرق علاجه المختلفة

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب الألم والتورم وتيبس المفاصل، وعلى الرغم من عدم وجود علاج، إلا أن التشخيص والعلاج المبكرين يمكن أن يساعدا في إدارة الأعراض ومنع تلف المفاصل الدائم.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي يمكن أن يسبب آلام المفاصل والالتهابات والتلف في جميع أنحاء الجسم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يحدث تلف المفاصل الذي يسببه التهاب المفاصل الروماتويدي عادة على جانبي الجسم، لذلك إذا تأثر مفصل في أحد الذراعين أو الساقين، فمن المحتمل أن يتأثر نفس المفصل في الذراع أو الساق الأخرى أيضًا، وهذه إحدى الطرق التي يميز بها الأطباء التهاب المفاصل الروماتويدي عن أشكال أخرى من التهاب المفاصل، مثل هشاشة العظام.

تعمل العلاجات بشكل أفضل عندما يتم تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي مبكرًا، لذلك من المهم التعرف على العلامات.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن يتميز بالالتهاب والألم في المفاصل، وتزداد هذه الأعراض والعلامات خلال فترات تُعرف باسم التوهجات أو التفاقم، وتُعرف أوقات أخرى باسم فترات الهدوء، وهي الفترة التي يمكن أن تختفي فيها الأعراض تمامًا.

تؤثر أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي عادةً على المفاصل في اليدين والمعصمين والركبتين ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الأنسجة والأعضاء في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الرئتين والقلب والعينين.

ويمكن أن تشمل الأعراض تصلبًا وحساسية وتورمًا وألمًا في أكثر من مفصل، من بين أعراض أخرى غير مرتبطة بالمفاصل.

وتتراوح هذه الأعراض من خفيفة إلى شديدة، ومن المهم عدم تجاهل الأعراض، حتى لو كانت تأتي وتختفي، وتساعد معرفة العلامات المبكرة لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

أسباب وعوامل الخطر لالتهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب مناعي ذاتي حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم السليمة، مما يسبب الالتهابات وتلف المفاصل وأحيانًا أنظمة الجسم الأخرى.

وهناك بعض المحفزات المعروفة لالتهاب المفاصل الروماتويدي، وإذا تُرك دون علاج، يمكن أن يتلف المفصل ويفقد شكله ومحاذاته، وفي النهاية يتم تدميره.

قد يزيد عدد من العوامل الوراثية والبيئية من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

على الرغم من أنه يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر، إلا أن فرصة الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي تزداد مع تقدم العمر، الإناث المصابات بالروماتويد عند الولادة أكثر عرضة للإصابة به من الذكور المصابين بالروماتويد عند الولادة، ويعتقد الباحثون أن العوامل التناسلية والهرمونية قد تساهم في تطور هذا المرض لدى الإناث

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن يمكن للأدوية أن تساعد في إدارة الأعراض من خلال التحكم في الاستجابة الالتهابية، ويمكن أن يساعد تقليل الالتهاب أيضًا في منع المزيد من تلف المفاصل والأعضاء.

لقد أدت فلسفة العلاج التي يستخدمها أطباء الروماتيزم لإدارة التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل فعال، والتي تسمى العلاج بالهدف، إلى تقليل الأعراض وارتفاع معدلات الشفاء لدى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. يتضمن ذلك:

تحديد هدف اختبار محدد يشير إما إلى تحسن الحالة أو انخفاض حالة المرض

اختبار متفاعلات المرحلة الحادة وإجراء مراقبة شهرية لتقييم تقدم خطة العلاج والإدارة

تغيير نظام الدواء على الفور إذا لم يتم إحراز تقدم.

بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد بعض العلاجات البديلة والعلاجات المنزلية وتعديلات نمط الحياة في تحسين نوعية حياة الشخص عند العيش مع التهاب المفاصل الروماتويدي، وتشمل هذه أنواعًا معينة من التمارين والراحة والأجهزة المساعدة.

على وجه الخصوص، قد يوصي الطبيب أو أخصائي التغذية باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات للمساعدة في علاج الأعراض، و​​يتضمن هذا النوع من النظام الغذائي الأطعمة التي تحتوي على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويساعد تجنب الأطعمة المحفزة واختيار الأطعمة المناسبة في إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي.

مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن تزيد الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من احتمالية الإصابة بمضاعفات صحية أخرى، وقد يصاب بعض الأشخاص أيضًا بمضاعفات من الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

تدمير المفاصل

فقدان كثافة العظام (هشاشة العظام)

فقر الدم

متلازمة النفق الرسغي

أمراض القلب

أمراض الرئة

حالات العين مثل التهاب الصلبة

حالات المناعة الذاتية الأخرى مثل مرض سجوجرن

التهاب الأوعية الدموية

الالتهاب الرئوي

فشل الكلى

الورم اللمفاوي

داء النشواني

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون العيش مع التهاب المفاصل الروماتويدي أمرًا صعبًا، حيث يؤثر سلبًا على الحياة اليومية من خلال التسبب في مشاكل في الحركة والأرق والتعب وفي بعض الحالات اضطرابات المزاج.

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