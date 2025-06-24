أسباب طقطقة المفاصل ومخاطرها وطرق علاجها

أسباب طقطقة المفاصل، طقطقة المفاصل من المشكلات التى يعانى منها العديد من كبار السن والشباب وربات البيوت فهى مزعجة ومقلقة.

وأسباب طقطقة المفاصل، عديدة ويحرص المصابون بها على استشارى الطبيب المختص لبدء العلاج خوفا من حدوث أى مضاعفات.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن طقطقة المفاصل هي صوت يصدر عند تحريك المفصل، وغالبا ما يكون غير مؤلم، لكنه يثير القلق لدى البعض، ويمكن أن يحدث هذا الصوت في الركبة أو الكتف أو أصابع اليد أو القدم، وله أسباب متعددة تختلف بين الطبيعي والمرضي.

أسباب طقطقة المفاصل

وأضاف البدوى، أن من أسباب طقطقة المفاصل:

فقاعات الغاز داخل المفصل، تحدث طقطقة المفاصل غالبا بسبب تشكّل فقاعات صغيرة من الغازات (مثل النيتروجين وثاني أكسيد الكربون) داخل السائل الزلالي الموجود في المفصل، وعند تحريك المفصل تنفجر هذه الفقاعات وتصدر صوتا.

احتكاك الأوتار أو الأربطة بالعظام، عند تحريك المفصل، قد تتحرك الأوتار أو الأربطة على سطح العظام مسببة صوت الطقطقة، وغالبا يكون ذلك طبيعي.

تآكل أو تلف الغضروف، في حالات مثل خشونة المفاصل أو التهاب المفاصل التنكسي، يحدث تآكل للغضروف الواقي، مما يسبب احتكاك العظام ببعضها، وهذا قد يؤدي إلى طقطقة مصحوبة بألم.

خلل في استقرار المفصل، ضعف الأربطة أو العضلات الداعمة للمفصل قد يؤدي إلى حركة غير طبيعية للمفصل، ما يسبب الطقطقة.

إصابة سابقة أو التواء، الإصابات القديمة يمكن أن تترك أثرًا على المفصل وتسبب صوت طقطقة متكرر.

أسباب طقطقة المفاصل، فيتو

متى تكون طقطقة المفاصل خطيرة؟

وتابع: غالبا ما تكون الطقطقة غير ضارة إذا لم تكن مصحوبة بأعراض، لكن يجب الانتباه في الحالات التالية:

وجود ألم مستمر أو متكرر مع الطقطقة.

تورم أو احمرار في المفصل.

صعوبة في الحركة أو فقدان القدرة على استخدام المفصل.

وجود تيبس أو تصلب في المفصل.

طقطقة متكررة جدا في نفس المفصل دون سبب واضح.

علاج طقطقة المفاصل

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أن هناك طرق عديدة لعلاج طقطقة المفاصل، منها:

العلاج الطبيعي وتمارين التقوية، التى تساعد في تقوية العضلات المحيطة بالمفصل وتحسين الثبات.

المسكنات ومضادات الالتهاب، وتستخدم في حال وجود ألم أو التهاب، ويجب استخدامها تحت إشراف طبي.

العلاج بالتدليك أو الكمادات الساخنة أو الباردة حيث تساعد في تهدئة الالتهاب وتحسين حركة المفصل.

الأدوية الموضعية، مثل الكريمات المضادة للالتهاب التي تستخدم لتخفيف الأعراض.

الجراحة (في حالات نادرة)، عندما يكون السبب عضويا مثل تمزق الأربطة أو تلف الغضروف ولا يجدي العلاج التحفظي نفعا.

طرق الوقاية من طقطقة المفاصل

وأضاف الدكتور أحمد، أنه للوقاية من طقطقة المفاصل، يحب إتباع بعض النصائح، منها:-

ممارسة الرياضة بانتظام، لتقوية المفاصل والعضلات المحيطة بها.

الحفاظ على وزن صحي، لتقليل الضغط على المفاصل.

تجنب الحركات المفاجئة أو العنيفة.

الإحماء قبل التمارين الرياضية.

الابتعاد عن عادة فرقعة الأصابع بشكل متكرر.

اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين D لتقوية العظام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.