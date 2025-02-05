75 % من المرضى نساء، أهم أعراض التهاب المفاصل وأكثر الأماكن إصابة به

التهاب المفاصل من المشكلات الصحية التي تصيب آلالاف من المرضى كما أن التهاب المفاصل يمكن أن يصيب أي جزء من أجزاء الجسم.

أكثر الأماكن إصابة بالتهاب العظام والمفاصل

وكشفت وزارة الصحة عن أكثر الأماكن إصابةً بالتهاب العظام والمفاصل منها:

١- الركبة

٢-الفخذ

٣- العمود الفقري

٤-المفاصل الصغيرة في اليد

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل المناعي الذاتي.

وقالت الجمعية الأمريكية لالتهاب المفاصل في التهاب المفاصل الروماتويدي:" يبدأ الجهاز المناعي في الجسم في التفاعل ضد أنسجته الخاصة، مما يسبب التهابًا كبيرًا في المفاصل والأعضاء المختلفة الأخرى".

ويمكن أن يسبب هذا آلام المفاصل وتيبسها وتورمها وانخفاض مرونتها وغالبًا ما يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي المفاصل الصغيرة في الرسغين واليدين والقدمين ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على المفاصل الأكبر والأعضاء الأخرى مثل العينين والرئتين.

ويوجد حوالي 75٪ من مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي من النساء وتبدأ الأعراض عادةً بين سن 30 و50 عامًا لكن يمكن أن تحدث للأشخاص في أي عمر.

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة مزمنة ولا يوجد علاج لها حاليًا ولكن هناك العديد من الطرق لعلاج وتخفيف الأعراض. ​​

يمكن للتشخيص المبكر والعلاجات المناسبة تخفيف الأعراض ومنع تلف المفاصل أو الإعاقة.

أعراض التهاب المفاصل

إن تيبس المفاصل في الصباح هو دليل على الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وقد يستمر لمدة ساعة إلى ساعتين أو حتى طوال اليوم ولكنه يتحسن عمومًا مع حركة المفاصل.

كما يمكن أن يكون التورم والألم في المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين والذي يستمر لأكثر من 6 أسابيع علامة على وجود مرض التهابي مستمر.

يتطلب تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي إجراء فحص بدني واختبارات دم وفحوصات مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية.

بمجرد التشخيص، تهدف علاجات التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تقليل الالتهاب وتخفيف الأعراض مثل الألم أو التورم ومنع تلف المفاصل على المدى الطويل.

علاج التهاب المفاصل

عادةً ما يكون دواء مضاد للروماتيزم معدِّل للمرض هو العلاج الأول الذي يوصف عادةً لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتشمل الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض الشائعة الميثوتريكسات والليفلونوميد والهيدروكسي كلوروكين والسلفاسالازين.

وإذا لم تنجح الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض وحدها في السيطرة على التهاب المفاصل الروماتويدي، فقد يصف طبيب الروماتيزم دواءً بيولوجيًا ولا يوجد علاج واحد يناسب جميع المرضى، وقد يغير العديد من الأشخاص علاجهم مرة واحدة على الأقل خلال حياتهم.

الحياة مع التهاب المفاصل الروماتويدي



المتابعة المنتظمة مع طبيب الروماتيزم هي مفتاح السيطرة على المرض بشكل صحيح وتقليل خطر تلف المفاصل.

تناول جميع الأدوية حسب الوصفة الطبية، وأبلغ طبيبك إذا تسببت الأدوية في أي آثار جانبية أو مشاكل.

قم بتمارين هوائية منخفضة التأثير، مثل المشي، وتمارين لتعزيز قوة العضلات

و الإقلاع عن التدخين أيضًا مهمًا للغاية إذا كنت مدخنًا حيث يوجد ارتباط معروف بين تعاطي التبغ والتهاب المفاصل الروماتويدي.

كما ثبت أن بعض المكملات الغذائية مثل أوميجا 3 تعمل على تحسين الألم لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

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