5 مضاعفات تحدث بسبب إهمال علاج التهاب المفاصل

حذرت هيئة الرعاية الصحية من حدوث مضاعفات نتيجة الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي عند بعض المرضى.

مضاعفات التهاب المفاصل

وقالت هيئة الرعاية الصحية إنه في حال عدم الالتزام بالعلاج الموصوف ونمط الحياة الصحي، تحدث مضاعفات التهاب المفاصل.

وأكدت أن من أشهر هذه المضاعفات:



١- تلف المفاصل: مع مرور الوقت قد يؤدي الالتهاب إلى تآكل وتلف المفاصل بشكل دائم.

٢- صعوبة الحركة: يمكن أن يسبب التيبس والألم صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية.



٣- التشوهات: قد تتعرض المفاصل للتشوهات، خاصة في الحالات المزمنة.

٤- الأمراض المصاحبة: مثل أمراض القلب، هشاشة العظام، أو مشاكل في الجهاز التنفسي.

٥- التأثير نفسي: الألم المزمن قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب.

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أن التشخيص المبكر والعلاج الفعّال يقللان من هذه المضاعفات.

إلتهاب المفاصل

والتهاب المفاصل من الأمراض الأكثر انتشارًا بين كبار السن وتحدث مع تقدم العمر، ووجهت هيئة الرعاية الصحية نصائح للحماية من التهاب المفاصل منها أهمية ممارسة النشاط البدني حيث يوصي الأطباء بممارسة 30 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة خمس مرات في الأسبوع.

ممارسة النشاط البدني تساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل

وأكدت أن ممارسة النشاط البدني تساعد في الحفاظ على مرونة المفاصل وتعزيز تقوية العضلات المدعمة للمفاصل.

وتشمل التمارين الموصى بها مرضى التهاب المفاصل منها:

١- المشي، وأداء الأعمال المنزلية، واللعب مع الأطفال والحيوانات الأليفة.

استخدام أساليب صحيحة أثناء الجلوس ورفع الأشياء

وأكدت هيئة الرعاية الصحية أن استخدام أساليب صحيحة أثناء الجلوس ورفع الأشياء يساعد في حماية المفاصل من الإجهاد اليومي، كما يساعد فقدان الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي على الوقاية من التهاب المفاصل.

فيما حذرت وزارة الصحة من 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العظام والمفاصل.



عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العظام والمفاصل

وتشمل أهم هذه العوامل:

إصابات المفاصل



مثل: الكسور والإرهاق والإجهاد المتكرر أثناء ممارسة الرياضة أو مزاولة العمل



أمراض المفاصل الموجودة من قبل



مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس

مرض السكر



السمنة لأنها سبب في وجود حمل زائد على المفاصل.

وأكدت وجود عدد من العوامل الوراثية والعوامل الاجتماعية الديموغرافية مثل: العمر والجنس.