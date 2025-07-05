حبس تاجر بتهمة إنشاء شبكة هوائية لفك شفرات القنوات الفضائية ببني سويف

قررت النيابة العامة بـ بني سويف حبس "ي. ف. ف."، 57 عامًا، تاجر وصاحب معرض أدوات كهربائية بمدينة الفشن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبسًا بإنشاء شبكة هوائية غير مشروعة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وتوزيعها على عدد كبير من المواطنين نظير اشتراك شهري.

ضبط شبكة لفك شفرات القنوات الفضائية ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، قد شنت حملة أمنية استهدفت مقر المتهم بصحبة المقدم محمد محروس، رئيس مباحث الفشن، وضباط المباحث الجنائية، حيث تمت مداهمة المقر الكائن بمدينة الفشن، وضبط غرفة سرية مُجهزة بالكامل تحتوي على 30 جهازًا لفك التشفير، و17 جهاز ريسيفر، و6 شاشات عرض عملاقة، و32 جهاز راوتر، و15 جهاز تقوية إشارة، إلى جانب كميات كبيرة من الكابلات والأسلاك المعدة للتوصيل.

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، أن المتهم أنشأ شبكة هوائية غير قانونية لفك شفرات القنوات الفضائية الرياضية والسينمائية، وأعد لها غرفة تحكم مركزية داخل مقره التجاري، يتم من خلالها بث الإشارة إلى المشتركين باستخدام شبكة كابلات تمتد عبر أعمدة مخصصة لذلك.

الاشتراك بـ50 جنيها.. شبكة قنوات فضائية ببني سويف

وأوضحت تحريات مباحث بني سويف أن الشبكة كانت تغذي نحو 850 شقة في عدة مناطق سكنية، مقابل اشتراك شهري قدره 50 جنيهًا، ومبلغ 700 جنيه عند التوصيل لأول مرة، مشيرة إلى أن المتهم كان يتيح من خلالها مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية والبطولات الدولية، بالإضافة إلى بث أفلام سينمائية حديثة وعدد من القنوات المشفرة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه أنشأ الشبكة بمفرده دون الحصول على أي تصاريح رسمية، واشترى الأجهزة من مصادر مختلفة خلال الأشهر الماضية، كما أضاف أنه كان يتولى بنفسه عمليات الصيانة والتأكد من جودة البث.

التحفظ على أجهزة شبكة القنوات الفضائية ببني سويف

وقامت الأجهزة الأمنية ببني سويف، بالتحفظ على كافة الأجهزة المضبوطة، بما في ذلك العمود الهوائي الرئيسي المستخدم لتوصيل الكابلات، كما تم ضبط سجل يحتوي على بيانات عشرات المشتركين في الشبكة من سكان مدينة الفشن ومحيطها.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة تُعد مخالفة صريحة لقوانين حماية حقوق البث والملكية الفكرية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها للكشف عن باقي المتورطين في الشبكة.

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