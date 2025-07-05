بني سويف الجامعي تعيد النور لطفل يعاني من انفجار بالعين

نجح مستشفى بني سويف الجامعي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ عين طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، كان يعاني من انفجار بالعين اليمنى، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، وبقيادة الدكتور حسام الدين خليل رئيس قسم طب وجراحة العيون.

مستشفى جامعة بنى سويف تعيد النور لعين طفل

بني سويف الجامعي يستقبل طفلا مصابا بانفجار فى العين



وقال الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة بني سويف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف: إن الطفل وصل إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي، مصابًا بانفجار في العين اليمنى نتيجة إصابة بآلة حادة (مقص)، ما أدى إلى جرح بالقرنية والصلبة وخروج القزحية خارج العين، وفقدانه شبه الكامل للبصر حيث لم يكن يرى سوى خيال اليد.

وأضاف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، أنه فور استقبال الحالة، تم التعامل معها على وجه السرعة، وإدخال الطفل إلى غرفة العمليات على الفور، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة بدقة، ليبدأ الطفل في استعادة الرؤية تدريجيًا، حيث أصبح يرى الآن العلامات بمقياس (6/12)، مع احتمالية تحسن الرؤية لتصل إلى (6/6) بعد إزالة الغرز.

الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف

مستشفى جامعة بنى سويف تعيد النور لعين طفل



وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، إلى أن الجراحة أنقذت الطفل من إعاقة بصرية كانت ستحرمه من ممارسة حياته بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الحالة أصبحت مستقرة ويستطيع الطفل الرؤية ومتابعة حياته اليومية.

وأوضح المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة بني سويف، أن الفريق الطبي القائم على العملية، ضم: الدكتورة فاطمة محمد (مدرس مساعد)، والدكتور محمود عادل (طبيب مقيم)، ومن أطباء التخدير الدكتور مصطفى حسن والدكتور محمد فولي، بالإضافة إلى طاقم التمريض أحمد عبد العزيز وأحمد علي من قسم عمليات الرمد.

وأشار المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، إلى أن هذا الإنجاز الطبي يعد دليلًا على كفاءة مستشفيات جامعة بني سويف، وسرعة الاستجابة في إنقاذ الحالات الطارئة.

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