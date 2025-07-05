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محافظات

أبهرت العالم بإنجازها وكرمها محافظ بني سويف، عالمة الفيزياء إلهام فضالي تحتفل بزفافها

زفاف عالمة الفيزياء
زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف، فيتو

في أجواء يغمرها الفرح والبهجة، احتفلت العالمة المصرية الدكتورة إلهام فضالي، ابنة محافظة بني سويف، بزفافها، وسط تهنئات واسعة من الأهل والأصدقاء ومحبيها داخل مصر وخارجها، تقديرًا لمكانتها العلمية المرموقة ومسيرتها الملهمة.

 

ابنة بني سويف التي أبهرت العالم

 

وتُعد د. إلهام فضالي، ابنة محافظة بني سويف، واحدة من أبرز النماذج المشرفة للمرأة المصرية، حيث كانت حديث العالم في عام 2020 بعد فوزها بجائزة أفضل بحث علمي في الفيزياء على مستوى العالم، ضمن إنجاز غير مسبوق لفت الأنظار إلى تميزها الفريد في مجال العلوم.

 

زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف
زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف

 

ورغم فقدان والدها قبل ولادتها، نشأت د. إلهام وسط أسرة محبة للعلم والعطاء؛ فتبناها بالرعاية والدعم جدها الراحل النائب إيهاب كساب، أحد رموز البرلمان المصري لأكثر من ثلاثين عامًا، ووالدتها آمال كساب، مديرة بنك ناصر ببني سويف، التي لم تدّخر جهدًا في دعم ابنتها حتى وصلت إلى أعلى درجات التفوق.

 

إلهام فضالي.. أول إعدادية بني سويف

 

وبرعت د. إلهام فضالي، في مجالات متعددة، فحققت ميدالية فضية في ألعاب القوى، وتميزت في الموسيقى والخط العربي، ونالت المركز الأول بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة بني سويف، كما اختيرت ضمن أوائل الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية.

 

زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف
زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف

 

بعد تفوقها في الثانوية العامة بمجموع 100.1%، التحقت بكلية الطب بـ جامعة بني سويف، لكنها حصلت أيضًا على منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية، وبعد تردد طويل، اختارت دراسة الهندسة رغم عدم دراستها لمسار الرياضيات في الثانوية، لتبدأ رحلة تحدٍ جديدة.

 

منحة للدراسة في الولايات المتحدة

 

وتخرجت د. إلهام فضالي، بتقدير امتياز، ونالت منحة للدراسة في الولايات المتحدة، ثم منحة أوروبية للماجستير في علوم النانو ببلجيكا والسويد، تلاها العمل البحثي بهولندا، ثم دراسة الدكتوراه في جامعة "إيندهوفن".

 

زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف
زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف

 

في 2020، أبهرت إلهام فضالي، العالم ببحثها الرائد الذي تمكن لأول مرة من تحقيق انبعاث ضوئي فعال من السليكون، وهو ما حلم به العلماء منذ أكثر من 50 عامًا، وقد يمهد هذا الإنجاز لثورة في سرعة نقل البيانات عبر الضوء بدلًا من الإلكترونات، وهو ما اعتبرته مجلة "عالم الفيزياء" البريطانية أفضل بحث في العالم في الفيزياء التطبيقية لعام 2020.

 

محافظ بني سويف يكرم د. إلهام فضالي

 

تكريمًا لهذا الإنجاز، استقبلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه وكرمها بحضور أسرتها، مُهديًا إياها درع المحافظة، تقديرًا لتفوقها العلمي المشرف، ومؤكدًا على أهمية استمرار العمل لتحويل البحث إلى تطبيق عملي، وأن تبقى نموذجًا مشرفًا لسفراء مصر في المحافل الدولية.

كما كرّمتها جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا بهولندا، حيث وضعت صورتها على بوابة الجامعة، تقديرًا لرسالة الدكتوراه التي قدمتها في الفيزياء، والتي صُنفت ضمن أفضل الرسائل العلمية لعام 2021.

 

زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف
زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي ابنة بني سويف

 

زفاف عالمة الفيزياء د. إلهام فضالي

 

وأشاد أهالي بني سويف على مواقع التواصل الاجتماعي بالعالمة الشابة، ليس فقط لإنجازها العلمي، بل لبساطة حفل زفافها الذي عكس تواضعها وأصالتها، مقارنةً بالمبالغة التي تشهدها حفلات زفاف المشاهير والبلوجرز، لتُثبت أن العظمة لا تحتاج إلى بهرجة، بل إلى عقل ناضج وشخصية متزنة.

 

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