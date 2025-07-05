السبت 05 يوليو 2025
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محافظ بني سويف يوجه بنقل سيدة بلا مأوى لتلقي الرعاية الطبية

نقل سيدة بلا مأوى
نقل سيدة بلا مأوى إلى مستشفى بني سويف التخصصي، فيتو

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأجهزة التنفيذية والمعنية بسرعة التدخل لنقل سيدة بلا مأوى تعاني من حالة صحية ونفسية حرجة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الاستجابة السريعة للحالات الإنسانية، وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية.

تحرك عاجل من محافظ بني سويف 

وفي استجابة عاجلة، وجّه محافظ بني سويف، بسرعة نقل سيدة بلا مأوى تعاني من حالة صحية ونفسية صعبة، وتظهر عليها علامات فقدان الأهلية، حيث كانت موجودة أسفل كوبري ميدان حارث بمدينة بني سويف، إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة.

 

وكلف محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة بني سويف "علي يوسف"، بالتنسيق الفوري مع هيئة الإسعاف، وإدارة المستشفى التخصصي، ومديرية التضامن الاجتماعي، للتعامل مع الحالة، وعلى الفور، تم نقل السيدة بسيارة إسعاف برفقة مسؤول الأزمات بالوحدة المحلية.

 

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ووجه محافظ بني سويف، بتوقيع الكشف الطبي الكامل عليها، وإجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالتها الصحية، مع إدخالها المستشفى إذا تطلبت حالتها ذلك، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بفحص حالتها الاجتماعية والنفسية، وبحث إمكانية تقديم الدعم اللازم ووسائل الإعاشة المؤقتة لها، لحين التوصل إلى أسرتها أو ذويها.

 

تأتي هذه الاستجابة في إطار جهود محافظة بني سويف، المستمرة لرعاية الحالات الإنسانية، ودمجها في المجتمع، وتوفير المساعدة اللازمة لها، بالتعاون مع مديريات الخدمات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم الدعم الصحي والاجتماعي اللازم لهم.

 

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