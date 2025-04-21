فوائد الحمص، يقوي العظام والمناعة وينظم مستوى السكر بالدم

فوائد الحمص، الحمص من البقول الشهيرة التى لها شهرة واسعة وعادة يقدم كتسالى وايضا يمكن استخدامه فى الطهى لمذاقه الطيب.

وفوائد الحمص، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين ومضادات الأكسدة وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحمص من البقوليات الغنية بالفوائد الصحية والغذائية، ويُستخدم في العديد من الأطباق التقليدية حول العالم، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، ويحتوي الحمص على قيمة غذائية عالية، تجعله خيار مثالي لمن يسعى إلى تناول طعام صحي ومتوازن.

فوائد الحمص للصحة

فوائد الحمص للصحة

وأضافت منى، أن من أبرز فوائد الحمص:

مصدر غني بالبروتين النباتي، مما يجعله خيار ممتاز للنباتيين ومن يقللون من تناول اللحوم.

البروتين مهم لبناء العضلات، تقوية الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة الجلد والشعر.

كما يحتوي الحمص على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقلل من الإمساك.

إضافة إلى ذلك، يُساهم تناول الحمص في التحكم بمستوى السكر في الدم، فبفضل احتوائه على الكربوهيدرات المعقدة والألياف، يتم امتصاص السكر ببطء، مما يمنع ارتفاع السكر المفاجئ بعد الوجبات، وهو مفيد بشكل خاص لمرضى السكري.

الحمص أيضًا مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الفولات وفيتامين B6، وهذه العناصر تلعب دور مهم في إنتاج الطاقة، وتقوية العظام، وتحسين المزاج، وتنظيم عمل الجهاز العصبي.

ومن الناحية القلبية، فإن الحمص يحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة للقلب، كما يساعد في خفض الكوليسترول الضار في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الحمص بانتظام قد يُساهم في فقدان الوزن، لأنه يعطي شعور بالشبع لفترة طويلة بفضل الألياف والبروتين.

طرق تناول الحمص

وتابعت، يمكن تناول الحمص بأشكال متعددة، مثل الحمص المسلوق، أو في صورة "الحمص المهروس" أو ما يُعرف بـ"الحمص بالطحينة"، أو حتى إضافته إلى السلطات والشوربات. فهو ليس فقط مغذي، بل أيضا لذيذ ومتعدد الاستخدامات في المطبخ، فالحمص غذاء متكامل يجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية، لذا يُنصح بإدخاله ضمن النظام الغذائي الأسبوعي للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.

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