فوائد الحمص لتنظيم سكر الدم وقوة التركيز

فوائد الحمص، يُعد الحمص من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، وعلى مرّ العصور، اكتسب الحمص مكانة خاصة ليس فقط لطعمه اللذيذ وتعدد طرق تحضيره، بل لما يحتويه من فوائد صحية جمّة تجعله خيارًا غذائيًا ممتازًا لمن يسعون إلى نمط حياة صحي ومتوازن.







أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحمص ليس فقط طعامًا شهيًا ومتنوع الاستخدام، بل هو أيضًا كنز غذائي يحتوي على العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم والعقل.

أضافت الدكتورة مروة، أن إدخال الحمص إلى نظامك الغذائي بانتظام يمكن أن يكون خطوة فعالة نحو نمط حياة أكثر توازنًا وصحة.



أولًا: القيمة الغذائية للحمص

أشارت الدكتورة مروة، إلى أن الحمص غني بالفيتامينات والمعادن، ويحتوي على كميات كبيرة من البروتينات النباتية، الألياف، الكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية. كما أنه مصدر مهم للحديد، الزنك، الفوسفور، الكالسيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى مجموعة من فيتامينات B، وأبرزها حمض الفوليك (B9).



في كل 100 جرام من الحمص المسلوق، نجد ما يقارب:

164 سعرة حرارية.

8.9 جرام بروتين.

2.6 غرام دهون.

27.4 جرام كربوهيدرات.

7.6 جرام ألياف غذائية.

الحمص لصحة الجسم

ثانيًا: أهم فوائد الحمص لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد الحمص لصحة الجسم.

1. تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء

يُعد الحمص من الأطعمة الغنية بالألياف، التي تُسهم في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، البواسير، وبعض مشاكل القولون. كما أن الألياف تساعد في تغذية البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما يعزز صحة الأمعاء بشكل عام.

2. دعم صحة القلب

الحمص غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يساهمان في تنظيم ضغط الدم وخفض التوتر في الأوعية الدموية. كما يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، التي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

3. التحكم في مستويات السكر في الدم

تُظهر الدراسات أن تناول الحمص بانتظام يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك بسبب مؤشره الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه لا يرفع السكر في الدم بسرعة. كما أن الألياف والبروتين الموجودان فيه يعملان على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما يجعل الحمص خيارًا مناسبًا لمرضى السكري أو لمن يسعون للوقاية منه.

4. المساعدة في فقدان الوزن

بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتين، يُساهم الحمص في تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات. كما أن الحمص قليل الدهون ومغذٍّ في الوقت ذاته، مما يجعله طعامًا مثاليًا في الأنظمة الغذائية الهادفة إلى فقدان الوزن.

5. مصدر مهم للبروتين النباتي

يُعد الحمص من أفضل مصادر البروتين النباتي، خاصة للنباتيين أو الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم. يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو وبناء العضلات، ويمكن دمجه مع مصادر أخرى مثل الأرز أو الخبز للحصول على بروتين متكامل.

6. تعزيز صحة العظام

يحتوي الحمص على مجموعة من المعادن الضرورية لصحة العظام مثل الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، والزنك. هذه المعادن تلعب دورًا مهمًا في بناء العظام والمحافظة على كثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة مع التقدم في العمر.

7. مصدر غني بحمض الفوليك

حمض الفوليك أو فيتامين B9 عنصر ضروري خاصة للنساء في فترة الحمل أو اللواتي يخططن للحمل، حيث يساعد في الوقاية من التشوهات الخلقية لدى الأجنة. كما أن وجوده في الحمص يجعله طعامًا مفيدًا لتعزيز إنتاج كريات الدم الحمراء ومنع فقر الدم.

8. دعم صحة الدماغ

احتواء الحمص على الحديد والمغنيسيوم وفيتامين B6 يسهم في تحسين التركيز والذاكرة وصحة الجهاز العصبي بشكل عام. كما أن حمض الفوليك يساعد في إنتاج الناقلات العصبية التي تؤثر على المزاج والصحة النفسية.

الحمص وفوائده

ثالثًا: الحمص في النظام الغذائي اليومي



يتوفر الحمص بأشكال متعددة: حبًا مسلوقًا، مطحونًا على شكل طحينة الحمص أو "الحمص المطحون"، أو كمكون رئيسي في أطباق تقليدية مثل "الحمص بالطحينة"، "الفلافل"، أو "اليخنات".

يمكن دمجه في النظام الغذائي اليومي عبر:

إضافته إلى السلطات.

استخدامه كبديل صحي للصلصات أو الكريما.

تناوله كوجبة خفيفة مشوية ومتبّلة.

مزجه مع الخضروات في السندويتشات.

رابعًا: الحذر من الإفراط في تناوله



رغم فوائده العديدة، إلا أن الإفراط في تناول الحمص قد يؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخ أو الغازات، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي. يُنصح بنقع الحمص قبل الطهي لتقليل هذه الأعراض، والبدء بكميات صغيرة ثم زيادتها تدريجيًا.



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