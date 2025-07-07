فى اليوم العالمي لها، فوائد وأضرار الشيكولاتة على الصحة

فوائد وأضرار الشيكولاتة، يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للشيكولاتة وهى معشوقة الجماهير الأولى على مستوى العالم وتدخل فى صناعة الحلوى.

وفوائد وأضرار الشيكولاتة، عديدة ومثلما لها قيمة غذائية عالية إلا أن الإفراط فى تناولها يسبب مخاطر عديدة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر.

فوائد الشيكولاتة للصحة

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن الشيكولاتة، خاصة الشيكولاتة الداكنة، ليست فقط لذيذة ومحبوبة من مختلف الأعمار، بل تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة للجسم والعقل ومن أبرز فوائدها:-

الشيكولاتة، خاصة الداكنة، تحتوي على مركبات الفلافونويد والفينولات، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تساهم في شيخوخة الخلايا والإصابة بالأمراض المزمنة.

تناول كميات معتدلة من الشيكولاتة الداكنة قد يساهم في خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد.

تحتوي الشيكولاتة على مواد مثل السيروتونين والثيوبرومين والفينيل إيثيل أمين، والتي قد تحسن المزاج وتخفف التوتر والاكتئاب، وهذا يفسر لماذا يلجأ الكثيرون لتناولها في أوقات الحزن أو التوتر.

أشارت بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشيكولاتة تساعد على تحسين الذاكرة، وتعزيز التركيز، والحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، مثل الزهايمر.

الثيوبرومين والكافيين الموجودان في الشيكولاتة يساهمان في تحسين مستوى الطاقة وقدرة التحمل أثناء التمارين الرياضية.

الفلافونويدات الموجودة في الشيكولاتة الداكنة قد تُساهم في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتحسين تدفق الدم إليها، مما يمنحها مظهرًا صحيًا.

فوائد وأضرار الشيكولاتة، فيتو

أضرار الشيكولاتة

وأضافت مرام، أنه بالرغم من فوائد الشيكولاتة، إلا أن تناولها بكثرة أو اختيار الأنواع الغنية بالسكر والدهون المشبعة قد يسبب عدة مشكلات صحية، منها:

الشيكولاتة غنية بالسعرات الحرارية والدهون، وتناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن.

الأنواع التجارية من الشيكولاتة تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

رغم وجود دراسات تؤكد فوائدها للبشرة، إلا أن تناول الشيكولاتة بكثرة، خاصة الأنواع المحلاة، قد يرتبط بظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص.

السكر الموجود في الشيكولاتة يعتبر بيئة خصبة لنمو البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان إذا لم يتم تنظيف الفم جيدا.

الشيكولاتة تحتوي على مكونات تحفز مركز المتعة في الدماغ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناولها نتيجة "الإدمان" أو الرغبة المستمرة في الطعم الحلو.

تناول الشيكولاتة، خاصة في الليل، قد يؤدي إلى اضطرابات النوم بسبب احتوائها على الكافيين والثيوبرومين.

نصائح للاستفادة من الشيكولاتة دون أضرار

وللاستفادة من الشيكولاتة وتجنب أضرارها، قالت الدكتورة مرام عيسى أنه يجب اتباع بعض النصائح، منه:-

اختيار الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر.

تناولها باعتدال (قطعة صغيرة يوميًا تكفي).

تجنب الشيكولاتة المضاف إليها كميات كبيرة من السكر أو الحليب أو الدهون المهدرجة.

الحرص على تنظيف الأسنان جيدا بعد تناول الشيكولاتة.

عدم الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للطاقة أو لتحسين المزاج.

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