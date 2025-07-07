فوائد التفاح، يحمى من الزهايمر والشلل الرعاش والسرطان

فوائد التفاح، التفاح من الفاكهة الشهيرة التى تنتشر فى الأسواق فى جميع الفصول وله مذاق مميز وعشاق كثيرون ويستخدم فى صناعات عديدة.

وفوائد التفاح، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن التفاح من أكثر الفواكه شعبية في العالم، ويتميز بمذاقه اللذيذ وتنوع أنواعه، كما يتمتع بقيمة غذائية عالية تجعله مهم للحفاظ على الصحة والوقاية من العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية للتفاح

وأضاف السيد: يحتوي التفاح على مجموعة غنية من العناصر الغذائية، أبرزها الألياف الغذائية (خاصة البكتين)، وفيتامين C، وفيتامين A وK، وفيتامينات B المركبة (مثل B1، B2، B6)، ومضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، ونسبة قليلة من السعرات الحرارية (حوالي 95 سعرة في التفاحة متوسطة الحجم).

فوائد التفاح للصحة

وتابع، أن من فوائد التفاح للصحة:-

يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد الألياف الذائبة فيه على خفض مستويات الكوليسترول الضار، دون التأثير على الكوليسترول الجيد، كما أن البوتاسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم.

تظهر دراسات أن تناول التفاح بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، خاصة سرطان القولون والثدي والرئة، بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة.

الألياف الموجودة في التفاح تساعد على تحسين عملية الهضم، وتعزز حركة الأمعاء، وتقي من الإمساك، كما تعمل مادة البكتين على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

فيتامين C الموجود في التفاح يعزز مناعة الجسم، ويحمي من نزلات البرد والالتهابات الموسمية، كما أن مضادات الأكسدة تدعم الدفاعات الطبيعية للجسم.

رغم طعمه الحلو، يحتوي التفاح على مؤشر جلايسيمي منخفض، ما يعني أنه لا يسبب ارتفاع حاد في سكر الدم، مما يجعله خيار جيد لمرضى السكري من النوع الثاني.

يعد التفاح من الفواكه المشبعة بفضل محتواه العالي من الألياف والماء، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويساعدك على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم.

أثبتت دراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح، خاصة الكيرسيتين، تساعد في تقليل تدهور الخلايا العصبية، وقد تقي من أمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش.

التفاح غني بفيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

خصائص التفاح المضادة للالتهابات والبكتيريا تساعد في تقليل ظهور حب الشباب والحد من التهيج الجلدي.

تناول التفاح بانتظام أو استخدامه كقناع طبيعي يساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

العناصر الغذائية الموجودة في التفاح، مثل الفيتامينات والمعادن، تعزز من قوة بصيلات الشعر وتحفز نموه، وتساعد في تقليل تساقطه.

نصائح يجب اتباعها عند تناول التفاح

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل اختيار التفاح العضوي لتقليل التعرض للمبيدات، ويجب غسل التفاح جيدًا قبل تناوله، ولا ينصح بالإفراط في تناوله لمرضى القولون العصبي الحاد بسبب محتوى الفركتوز العالي.

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