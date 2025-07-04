الجمعة 04 يوليو 2025
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إنقاذ 4 مواطنين تعطل بهم مصعد مستشفى خاص ببني سويف

إنقاذ 4 مواطنين تعطل
إنقاذ 4 مواطنين تعطل بهم مصعد مستشفى ببني سويف، فيتو

 تعطل أحد المصاعد داخل مستشفى خاص بمدينة بني سويف، اليوم الجمعة، وتمكنت إدارة المستشفى من التعامل الفوري مع الموقف وإنقاذ 4 مواطنين كانوا داخل المصعد، دون وقوع أي إصابات.

 

تعطل مصعد مستشفى ببني سويف

 

وكان المصعد قد تعطل أثناء توقفه في الطابق الأرضي، نتيجة محاولة أحد المتواجدين فتح بابه عنوة، ما أدى إلى خروجه عن مجراه، وعلى الفور، جرى التواصل مع الشركة المصنعة، خاصة بعد تعذر تدخل فني الصيانة التابع للمستشفى لحل الأزمة.

وأوضح الدكتور مارك خليل، مدير مستشفى السلام ببني سويف، أن إدارة المستشفى تحركت بسرعة فور حدوث العطل، حيث تم استدعاء فني الشركة المصنعة الذي وصل خلال 20 دقيقة، وتمكن من السيطرة على الموقف وفتح المصعد، مشيرًا إلى أنه تم توصيل أسطوانات أكسجين للمتواجدين بداخله لحين إخراجهم بسلام.

 

إنقاذ 4 مواطنين من تعطل مصعد مستشفى ببني سويف

وأكد مدير المستشفى، أن جميع من كانوا داخل المصعد خرجوا بسلام ودون أية إصابات، موضحًا أنه تم إخضاعهم لفحوصات طبية شاملة للاطمئنان على حالتهم، شملت قياس العلامات الحيوية، وإجراء جلسات أكسجين ورسم قلب، وقد تبين أن حالتهم الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

 

وأضاف مدير المستشفى، أن الواقعة تم التعامل معها بكل مهنية وسرعة، ووجه الشكر لفريق العمل بالمستشفى وللفني الذي استجاب سريعًا وتمكن من حل المشكلة دون مضاعفات، مؤكدًا أن المستشفى بصدد مراجعة منظومة المصاعد بالكامل لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا.

 

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