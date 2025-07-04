الجمعة 04 يوليو 2025
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محافظات

بني سويف تواصل استقبال ذهبها الأصفر، توريد 282 طن قمح بالشون والصوامع

توريد القمح، فيتو
توريد القمح، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تابع سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2024 /2025، وذلك من خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والتي ترصد يوميًا الموقف التنفيذي للتوريد بمواقع الاستلام والتخزين.

 

توريد 282 طن قمح بالشون والصوامع 

 

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم بلغت 281 ألفا و435 طنًا، تم استلامها في مختلف مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تشمل الصوامع المعدنية والشون الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير اللجنة المشرفة على منظومة التوريد، ضمن خطة المحافظة التي أُعدت بالتعاون مع وزارتي التموين والزراعة، بهدف تسهيل عملية التوريد على المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، وضمان انتظام العمل بمواقع الاستلام حتى نهاية الموسم.

وأكدت اللجنة المختصة أن أعمالها تشمل المتابعة والإشراف المباشر على لجان الاستلام، والتنسيق بين الجهات المعنية لتلافي أية معوقات قد تواجه المنظومة، فضلًا عن إعداد تقارير وبيانات يومية لموقف التوريد بمختلف المواقع التخزينية.

 

زراعة 109 آلاف فدان بالقمح

 

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم في بني سويف بلغت 108 آلاف و485 فدانًا، تشمل الأراضي القديمة والجديدة، فيما يبلغ عدد مواقع الاستلام 22 موقعًا موزعة على مراكز المحافظة، منها 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة تخزينية تصل إلى 155 ألف طن، بجانب 100 ألف طن بالسعات التخزينية للشون.

ويُحدد سعر توريد الأردب من القمح وفقًا لدرجة النظافة، حيث يبلغ 2200 جنيهًا لدرجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة 23، و2100 جنيهًا لدرجة 22.5، في إطار سياسة الدولة لتشجيع المزارعين وتحقيق عائد مناسب لهم.

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