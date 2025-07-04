انقطاع وضعف المياه بعدد من المناطق في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ستجري أعمال تطهير وصيانة بعدد من المناطق، مما يستلزم قطع أو ضعف الخدمة خلال فترات محددة، وذلك لضمان كفاءة وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.

انقطاع وضعف المياه بعدد من مناطق بني سويف

ففي مركز ومدينة إهناسيا، أوضحت شركة مياه بني سويف، أنه نظرًا للقيام بأعمال تطهير للخزان الأرضي والمُرشحات بمحطة مياه معصرة نعسان الجديدة، فقد تقرر ضعف ضخ المياه عن مركز ومدينة إهناسيا، وقريتي المعصرة وقاي، بجانب منطقة مطار دنديل بمركز ناصر، وذلك يوم الأحد المقبل، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً من نفس اليوم.

كما أعلنت شركة مياه بني سويف، عن قطع المياه عن منطقة مستشفى إهناسيا وتقسيم عبد الحسيب بمدينة إهناسيا، لمدة 4 ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 مساء، غدًا السبت، لإستكمال أعمال ربط خط مياه قطر 10 بوصة بمحطة مياه البديني وتنفيذ نقاط تغذية جديدة داخل المدينة.

انقطاع المياه بحي الزهور بمدينة بني سويف

وفي السياق ذاته، أفادت شركة مياه بني سويف، بأنه سيتم قطع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف لمدة 8 ساعات، غدًا السبت، وذلك اعتبارًا من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 9 صباحًا من نفس اليوم، بسبب أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي.

وإذ تتقدم شركة مياه بني سويف، باعتذارها للمواطنين عن قطع أو ضعف الخدمة في المناطق المتأثرة خلال الأيام والساعات المحددة، فإنها تناشد الجميع، خاصة أصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترات.

كما أشارت شركة مياه بني سويف، إلى تجهيز سيارات مياه شرب نقية متاحة عند الحاجة، مع إمكانية الاتصال بالخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي للإبلاغ عن أي شكوى أو طلب.

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