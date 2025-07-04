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تخصيص 5 لجان للكشف الطبي على المرشحين لانتخابات الشيوخ ببني سويف

وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف تتفقد مقار اللجان، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تخصيص 5 لجان طبية لإجراء الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

 

مقار اللجان الطبية لانتخابات الشيوخ 

وقالت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن اللجان الطبية تم توزيعها على: المجلس الطبي العام ببني سويف، مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى بني سويف التخصصي، مستشفى إهناسيا التخصصي، ومستشفى الصحة النفسية.

 

وأكدت وكيل صحة بني سويف، أنه تم التأكد من جاهزية الفرق الطبية والأطقم المعاونة، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي وربطها بشبكة الإنترنت لضمان سرعة وكفاءة الإجراءات، حيث تبدأ خطوات الكشف بتقديم المرشح طلبًا لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء التحاليل اللازمة، من خلال تسجيل بياناته واستيفاء النموذج عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالموعد والمكان المحددين وفق بيانات الحجز الإلكتروني.

 

إجراءات الكشف الطبي لمرشحي الشيوخ

وأشارت وكيل صحة بني سويف، إلى أن المرشح يقوم بإجراء الفحص المعملي في المعمل المشترك بديوان المديرية، ثم الفحص الطبي في اللجنة التي تم تحديدها له عبر الموقع الإلكتروني، ليتم بعد ذلك رفع النتائج إلكترونيًا على النظام المركزي، ثم يقوم مدير المجلس الطبي العام بمراجعة واعتماد النتائج والتقارير الطبية والمعملية قبل تسليم النتيجة النهائية للمرشح.

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