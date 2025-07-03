الخميس 03 يوليو 2025
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محافظات

ضبط 6 حالات غش باستخدام السماعات والهاتف المحمول بالثانوية العامة ببني سويف

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة، فيتو

شهدت لجان الثانوية العامة بـ محافظة بني سويف، ضبط 6 حالات غش إلكتروني، بينها 5 طلاب بلجان تابعة لإدارة الواسطى التعليمية، تم ضبطهم أثناء استخدام سماعات لاسلكية، بالإضافة إلى حالة غش مماثلة تم رصدها في إحدى لجان مدينة بني سويف بإستخدام الهاتف المحمول، حيث تم تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

6 حالات غش وإغماء 3 طالبات ببني سويف

كما تم تسجيل 3 حالات إغماء لطالبات خلال أداء الامتحانات، تضمنت حالتين في لجان تابعة لإدارة سمسطا تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلى جانب حالة ثالثة بإدارة ببا، تم التعامل معها داخل اللجنة دون الحاجة للنقل.

جاء ذلك بالتزامن مع أداء أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بـ محافظة بني سويف امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات تأمين مشددة وعمليات تفتيش إلكتروني صارمة، داخل 45 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات السبع بالمحافظة.

آراء الطلاب في امتحان الكيمياء والجغرافيا

ورغم الانضباط الأمني والتنظيمي، سادت حالة من التوتر بين الطلاب، لا سيما طلاب الشعبة العلمية، حيث اشتكى عدد كبير من صعوبة امتحان الكيمياء، واصفين إياه بـ"المعقد ويحتاج إلى وقت أطول"، بحسب ما أوضحته الطالبة ملك مصطفى من مدرسة الثانوية بنات ببني سويف.

وفي السياق ذاته، نفت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، ما تم تداوله على بعض صفحات الغش الإلكتروني بشأن تسريب امتحان الكيمياء، مؤكدة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل مؤمّن ووفق الضوابط المشددة، دون تسجيل أي حالة تسريب.

وشددت المديرية على استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة أي محاولات غش، مجددة التأكيد على حظر دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وتطبيق الإجراءات القانونية بشكل صارم تجاه المخالفين، داعية الطلاب إلى التركيز في الامتحانات وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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