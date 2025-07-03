الخميس 03 يوليو 2025
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السبت، انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن حي الزهور ببني سويف

شركة مياه الشرب ببني
شركة مياه الشرب ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، أنه وفقًا لما ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، سيتم قطع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف، وذلك لمدة 8 ساعات متواصلة، يوم السبت المقبل، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا من نفس اليوم.

 

انقطاع مياه الشرب عن حي الزهور بمدينة بني سويف

ويأتي هذا الانقطاع المؤقت للمياه في إطار أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي التي تُجريها الشركة، ضمن خطتها الدورية لتحسين كفاءة الشبكات وضمان انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الحيوية داخل المدن.

 

وأشارت شركة مياه الشرب ببني سويف، إلى أن قطع الخدمة سيكون بشكل مؤقت وضروري لضمان استمرارية كفاءة عمل شبكات الصرف، مؤكدة حرصها على الانتهاء من الأعمال خلال الفترة المحددة وعودة الخدمة في الموعد المعلن.

 

شركة مياه الشرب ببني سويف تعتذر للمواطنين

 

وقدمت شركة مياه الشرب ببني سويف، اعتذارها للمواطنين عن هذا الانقطاع، موضحة أنه يأتي ضمن جهود التطوير والصيانة المستمرة لمنظومة الصرف الصحي، والتي تهدف إلى الحفاظ على البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.

 

وناشدت شركة مياه الشرب ببني سويف، المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية في نطاق حي الزهور، بضرورة تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال فترة الانقطاع المعلنة، تجنبًا لأي تأثير سلبي على أنشطتهم.

كما نوهت شركة مياه الشرب ببني سويف، إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية للتحرك في الأماكن التي قد تحتاج إلى ذلك خلال فترة قطع الخدمة، مع إمكانية الاتصال على الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضي، للإبلاغ عن أي شكاوى أو طلبات تتعلق بالمياه خلال فترة الصيانة.

 

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