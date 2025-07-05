أخبار الرياضة اليوم: عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا.. تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة.. وخطوة تفصل وسام أبو علي من الانضمام إلى الريان القطري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم السبت، أن الكاف قرر مشاركة فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، في الدوري التمهيدي للبطولة القارية بالنسخة القادمة.

قامت عرافة نيجيرية بصناعة الحدث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يوضح تنبأها بموت لاعب كرة قدم معروف، قبل أيام من وفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، عن مضاعفة مكافآت المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي تم في العاصمة المغربية الرباط.

تعرض جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لإصابة مروعة في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمتعهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر بدلًا من الموعد المحدد سلفًا.

كشفت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، سبب عدم ذهاب شقيقها لجنازة صديقه الراحل ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال وليفربول.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء، والانضمام إلى صفوف الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

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