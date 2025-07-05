الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار الرياضة اليوم: عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا.. تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة.. وخطوة تفصل وسام أبو علي من الانضمام إلى الريان القطري

جوتا
جوتا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

مفاجأة، الكاف يرفض إعفاء بيراميدز من خوض الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم السبت، أن الكاف قرر مشاركة فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، في الدوري التمهيدي للبطولة القارية بالنسخة القادمة.

عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا (فيديو)

قامت عرافة نيجيرية بصناعة الحدث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يوضح تنبأها بموت لاعب كرة قدم معروف، قبل أيام من وفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي.

كاف يضاعف مكافأة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بنسبة 100%

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، عن مضاعفة مكافآت المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي تم في العاصمة المغربية الرباط.

تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تعرض جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لإصابة مروعة في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

باريس بـ9 لاعبين يفوز على بايرن ميونخ ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني  بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمتعهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

اتحاد الكرة يقرر تأجيل موعد انطلاق دوري القسم الثاني ب استجابة لطلب الأندية

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر بدلًا من الموعد المحدد سلفًا.

شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا

كشفت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، سبب عدم ذهاب شقيقها لجنازة صديقه الراحل ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال وليفربول.

الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

تحسبا لرحيل صبحي أو عواد، الزمالك يقترب من التعاقد مع هذا الحارس

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.

صحيفة قطرية: خطوة واحدة تفصل وسام أبو علي عن التوقيع الرسمي للريان

اقترب الفلسطيني  وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء، والانضمام إلى صفوف الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

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