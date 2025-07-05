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رياضة

تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

إصابة جمال موسيالا،
إصابة جمال موسيالا، فيتو

تعرض جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لإصابة مروعة في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

طبيعة إصابة جمال موسيالا

وكشفت شبكة سكاي سبورت، أن إصابة موسيالا في كاحل القدم، وقد تكون كسر مضاعف، ما يجعله يغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

ودخل جيانلويجي دوناروما في نوبة بكاء شديد بعد تسببه في إصابة جمال موسيالا.

ويلتقي الفائز من قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية 2025.

باريس سان جيرمان تأهل للدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية بعد فوزه الكبير على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما عبر بايرن ميونخ نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 بالدور ذاته.

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