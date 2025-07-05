شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا

كشفت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، سبب عدم ذهاب شقيقها لجنازة صديقه الراحل ديوجو جوتا لاعب منتخب البرتغال وليفربول.

وكتبت كاتيا عبر إنستجرام: "عندما توفي والدي، لم يكن الألم فقط في الفقد بل في طوفان الكاميرات والفضوليين في المقبرة، وفي كل مكان ذهبنا إليه، كان دمارًا لا يوصف قبور خربت، وجدران تسلقها الناس بلا أي احترام، لم نستطع حتى المغادرة بكرامة، بسبب الفوضى".

وتابعت: "كان هناك مسؤولون ومدرب المنتخب، لكنني لم أستوعب من صافحني الألم كان طاغيًا، من ينتقد غياب أخي أو يشكك في دعمه، لن أتناقش معه، سأحذره سئمت من النقد المجاني والتطرف الأعمى، مجتمعنا مريض بلا تعاطف، بلا وعي".

وأتمت" "المؤسف أن الإعلام ومنصات التواصل فضلت الحديث عن الغياب بدل أن تحترم مأساة عائلة فقدت اثنين من أبنائها، أشعر بالخجل من هذا الواقع، هكذا أصبح العالم آراء بلا قيمة، وأشخاص بلا قلب".

وتوفي ديوجو جوتا وشقيقه أندري سيلفا في الساعات الأولى من صباح الخميس، إثر حادث سير في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

تقارير تكشف سبب غياب كريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، عن سر عدم حضور كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي جنازة مواطنه ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي الراحل.

وأقيمت اليوم السبت، جنازة ديوجو جوتا الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، في إسبانيا بسبب حادث سير صحبة شقيقه أندريه.

سر غياب رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا

رونالدو، الذي وجه رسالة تعزية لعائلة جوتا قبل يومين، كان يتوقع حضوره للعزاء التي تواجد به أغلب زملاء اللاعب الراحل في ليفربول ومنتخب البرتغال، لكنه لم يحضر.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن رونالدو كان حذرًا من الظهور في بلدة جوندومار الصغيرة، التي احتضنت عزاء جوتا ودفن بها.

ورأى رونالدو أن حضوره للعزاء كان سيطغى على وداع زميله في الفريق وشقيقه الأصغر، مما جعله يفضل الغياب.

وكانت تقارير تحدثت مؤخرًا عن نية رونالدو قطع إجازته في مايوركا في إسبانيا لحضور عزاء جوتا، لكن على أرض الواقع لم يتواجد الدون في العزاء.

نجوم العالم في عزاء جوتا

يذكر أن عزاء جوتا حضره برونو فرنانديز زميل اللاعب في البرتغال ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وروبين نيفيز لاعب الهلال السعودي والهولندي فيرجيل فان دايك زميله في الريدز، ومواطنه أرني سلوت مدرب ليفربول والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وآخرون.

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