كاف يضاعف مكافأة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بنسبة 100%

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم السبت، عن مضاعفة مكافآت المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي تم في العاصمة المغربية الرباط.

مكافأة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وكشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، عن رفع مكافأة المشاركة لكل نادي إلى 100 ألف دولار، بدلا من 50 ألفا، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الأندية وتحفيزها على التنافس القاري.

ويهدف هذا القرار إلى سعي الكاف المستمر لتحسين الظروف المالية للأندية المشاركة في المسابقات القارية، حيث نجح موتسيبي في المواسم الأخيرة بإقناع المكتب التنفيذي بتوفير دعم مالي للأندية، بدأ بـ50 ألف دولار الموسم الماضي، وارتفع الآن بنسبة 100% للموسم المقبل.

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