تحسبا لرحيل صبحي أو عواد، الزمالك يقترب من التعاقد مع هذا الحارس

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الاتحاد السكندري.

وعلمت فيتو أن الزمالك يسعى للتعاقد مع المهدي سليمان ودخل في مفاوضات متقدمة مع الحارس نظرا لاحتمالية رحيل محمد صبحي أو محمد عواد.

الزمالك يعلن التعاقد مع يانيك فيريرا

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

ووقع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك العقود مع المدير الفني الجديد لمدة موسم واحد.

جاء التعاقد مع البلجيكي يانِك فيريرا بعد مفاضلة بين عدد المدربين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبالتنسيق بين المدير الرياضي ومجلس الإدارة.

ووقع البلجيكي يانيك فيريرا على عقود تدريبه لـ نادي الزمالك، ليبدأ رحلته في ميت عقبة.

وفي السطور التالية نعرض مسيرة يانيك فيريرا التدريبية وأبرز محطاته وعدد بطولاته بعد تولي مهمة قيادة الزمالك.

من هو يانيك فيريرا؟ السيرة الذاتية لـ مدرب الزمالك الجديد وأبرز محطاته التدريبية

بدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية مع شباب أندرلخت الألماني، وذلك خلال الفترة من يوليو 2004 حتى مارس 2010.

وسبق لفيريرا أن عمل كمدرب مساعد في نادي الشباب السعودي، ثم تولى تدريب عدة أندية أبرزها ستاندرد لييج وسينت ترويدن في بلجيكا، والفتح والرياض في السعودية، كما قاد نادي راسينج مولنبيك مؤخرا في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.

أرقام يانيك في مشواره التدريبي

وفي المجمل، قاد يانيك فيريرا 348 مباراة مع مختلف الفرق.

استطاع يانيك فيريرا الفوز في 154 لقاء وتلقى 118 هزيمة، فيما تعادل 76 مواجهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.