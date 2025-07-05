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رياضة

باريس بـ9 لاعبين يفوز على بايرن ميونخ ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبايرن، فيتو

كأس العالم للأندية، تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني  بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمتعهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ 

سجل هدفي باريس سان جيرمان كل من ديسير دوي وعثمان ديمبيلي في الدقائق 78 و6+90.

وتعرض ثنائي باريس سان جيرمان وليان باتشو ولوكاس هيرنانديز للطرد المباشر في الدقائق 82 و2+90.

 

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان 

في حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بانشو - نونو مينديش.

في خط الوسط: نيفيز - فيتينا - فابيان رويز.

في خط الهجوم: باركولا - دوي - كفاراتسخيليا.

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تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - تاه - ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش - بافلوفيتش - جمال موسيالا.

خط الهجوم: أوليز - هاري كين - كومان.

ويلتقي باريس سان جيرمان، مع الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في مباراة نصف النهائي لمونديال الأندية 2025.

باريس سان جيرمان تأهل للدور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية بعد فوزه الكبير على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون مقابل، بينما عبر بايرن ميونخ نظيره فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 بالدور ذاته.
 

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.
 

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية


فلومينينسي البرازيلي.

تشيلسي الإنجليزي.

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