مفاجأة، الكاف يرفض إعفاء بيراميدز من خوض الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم السبت، أن الكاف قرر مشاركة فريق بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، في الدوري التمهيدي للبطولة القارية بالنسخة القادمة.

الكاف يصدم بيراميدز

ووفقا لموقع البطولة المغربي، أنه بالرغم من تتويجه بالنسخة الماضية من المسابقة، لم يشفع لنادي بيراميدز المصري لقبه القاري من بدء المشوار في الدور التمهيدي، حيث لم يتمكن من دخول قائمة الخمسة الأوائل، ما يؤكد أهمية الاستمرارية في المشاركات القارية لتحقيق أفضلية تصنيفية مستقبلا.

5 أندية فقط معفاة من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

وتضم قائمة الأندية المعفاة من الدور التمهيدي خمسة فرق فقط، ويتعلق الأمر بكل من الأهلي المصري، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، إلى جانب نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني.

وسيكون فريق نهضة بركان ممثل كرة القدم المغربية الوحيد الذي سيتفادى خوض الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما ضمن مكانه مباشرة في الدور الموالي، استنادًا إلى التصنيف التراكمي الذي يعتمده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وجاء إعفاء الفريق البركاني ليعكس القفزة الكبيرة التي حققها قاريا، بعدما احتل المركز الرابع على مستوى ترتيب الأندية الأفريقية خلف الأهلي المصري والترجي التونسي وسان داونز الجنوب أفريقي.

في المقابل، سيكون الجيش الملكي، الممثل الثاني للكرة المغربية في المسابقة، مطالبًا بخوض الدور التمهيدي للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن جاء في المركز 18 ضمن تصنيف الكاف، ما يفرض عليه تجاوز مرحلتين لضمان مقعد في دور المجموعات.

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