الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

بيجاد مروان ينضم إلى يد الزمالك

وتواجد الكابتن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، والكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال الساعات الماضية، حيث أنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن لاعب الدئرة بيجاد مروان سبق له تمثيل الزمالك خلال منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والبطولة الإفريقية الأخيرة، وقدم خلالها مستويات مميزة لاقت إشادة كبيرة.

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