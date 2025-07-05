السبت 05 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يضم بيجاد مروان لتدعيم صفوف فريق اليد

بيجاد مروان ينضم
بيجاد مروان ينضم إلى يد الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع بيجاد مروان، لاعب فريق سبورتنج، لتدعيم صفوف فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

 

بيجاد مروان ينضم إلى يد الزمالك 

وتواجد الكابتن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، والكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، داخل نادي سبورتنج خلال الساعات الماضية، حيث أنهيا المفاوضات مع إدارة النادي، وحصلا على الاستغناء الرسمي الخاص باللاعب، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لدعم الفريق بعناصر قوية ومميزة، استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات والألقاب في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن لاعب الدئرة بيجاد مروان سبق له تمثيل الزمالك خلال منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والبطولة الإفريقية الأخيرة، وقدم خلالها مستويات مميزة لاقت إشادة كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيجاد مروان كرة اليد نادي الزمالك سبورتنج فريق سبورتنج يد الزمالك

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لـ بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

موقف مبابي، تشكيل ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في مونديال الأندية

باريس بـ9 لاعبين يفوز على بايرن ميونخ ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)

نجوم الزمالك يفتحون النار على الإدارة، طارق يحيى وجمال عبد الحميد يهاجمان جون إدوارد وعبد الناصر محمد، ووصلة سخرية من جمال حمزة، مدحت العدل: كنتو فين أيام مرتضى منصور

جماهير الزمالك في الإمارات تقيم حفل وداع لـ حمزة المثلوثي (بث مباشر)

شاهد بكاء دوناروما بعد تسببه في إصابة قوية لـ موسيالا

شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وباريس في كأس العالم للأندية

تحسبا لرحيل صبحي أو عواد، الزمالك يقترب من التعاقد مع هذا الحارس

الأكثر قراءة

أبهرت العالم بإنجازها وكرمها محافظ بني سويف، عالمة الفيزياء إلهام فضالي تحتفل بزفافها

بعد توجيهات الرئيس، وزير النقل يتفقد غدا أعمال صيانة الطريق الإقليمي

تفاصيل ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية، وهذه أبرز المكاسب

تشخيص إصابة جمال موسيالا المروعة في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

القبض على قائد سيارة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق بأكتوبر (فيديو)

عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا (فيديو)

السيسي يوجه الحكومة بإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق أعمال رفع الكفاءة والصيانة

أحدث ظهور لـ عادل إمام في عقد قران حفيده

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 34 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار السبائك اليوم السبت في الأسواق 5- 7- 2025

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار سلندرات الألومنيوم (2.5 إلى 5 أمتار) يسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

حزن وصدمة.. نجوم ليفربول يودعون البرتغالي ديوجو جوتا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقتها بانتهاء المشكلات والأزمات

تفسير حلم النجوم في المنام وعلاقته بالنجاة من الصعاب والمشاكل

من قصص القرآن الكريم، سيدنا إبراهيم خليل الله وحياته في أرض فلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية