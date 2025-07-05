السبت 05 يوليو 2025
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رياضة

عرافة نيجيرية تنبأت بحادث وفاة ديوجو جوتا (فيديو)

ديوجو جوتا، فيتو
ديوجو جوتا، فيتو

قامت عرافة نيجيرية بصناعة الحدث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يوضح تنبأها بموت لاعب كرة قدم معروف، قبل أيام من وفاة البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي.

وتُوفي جوتا أول أمس الخميس، عن عمر 28 عامًا، بصحبة شقيقه أندريه سيلفا (25 عامًا)، إثر حادث سير في إسبانيا، وقد جاء الخبر صادمًا لجميع مشجعي كرة القدم حول العالم.

عرافة نيجيرية توقعت وفاة لاعب كرة قدم شهير

ونشرت حسابات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعرافة نيجيرية تحدثت يوم 30 يونيو الماضي، عن توقعها بوفاة لاعب كرة قدم معروف، في بدايات شهر يوليو.

وقالت العرافة، في مقطع الفيديو التي نشرته عبر منصة "تيك توك": "بداية يوليو ستشهد عائلة كرة القدم خبرًا سيئًا على الأغلب بوفاة لاعب كرة قدم معروف".

مفارقات رقمية في وفاة جوتا

بالإضافة إلى تنبأ العرافة، نشر مدونون عبر منصات التواصل معلومات، قالوا إنها تمثل مفارقات غريبة في وفاة ديوجو جوتا.

وتضمنت المعلومات المنشورة إشارة إلى رقم قميص جوتا في ليفربول (20)، وإشارة إلى رقم 25، وهو عدد الأيام بين حادثة الوفاة وتتويج ديوجو مع منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية.

كذلك، تمت الإشارة إلى الرقم 20 في جزئية أخرى، تتعلق بإسهام المهاجم البرتغالي الراحل في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20، هذا العام 2025.

وبوضع الرقمين (20، 25) بجوار بعضهما، يصبح لدينا الرقم 2025، وهو عام وفاة ديوجو جوتا.

مسيرة ديوجو جوتا 

يُذكر أن جوتا مثل أندية أوروبية مهمة خلال مسيرته، على شاكلة ليفربول وأتلتيكو مدريد وبورتو وولفرهامبتون واندررز.

وتُعد تجربة ليفربول الأشهر في مسيرة جوتا الكروية، حيث خاض اللاعب البرتغالي الراحل 182 مباراة بقميص "الريدز"، مُسهمًا بـ91 هدفًا (سجّل 65 هدفًا، قدّم 26 تمريرة حاسمة).

وتُوج جوتا مع  ليفربول بـ4 ألقاب، بواقع لقب واحد في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض جوتا 49 مباراة مع منتخب البرتغال الأول، مُسهمًا بـ26 هدفًا (سجّل 14 هدفًا، قدّم 12 تمريرة حاسمة).

وتُوج جوتا بصحبة المنتخب البرتغالي الأول بلقبين في دوري الأمم الأوروبية (2018-19، 2024-25)، علمًا أن لقب "البحارة" الثاني في البطولة القارية تحقق الشهر الماضي.

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