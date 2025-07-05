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رياضة

اتحاد الكرة يقرر تأجيل موعد انطلاق دوري القسم الثاني ب استجابة لطلب الأندية

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر بدلًا من الموعد المحدد سلفًا.

ارتفاع درجات الحرارة

ويأتي هذا القرار استجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.

كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

ويؤكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته بما يحقق مصلحة جميع الأندية ويضمن سلامة عناصر اللعبة

دوري القسم الثاني، أجرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني ب اليوم السبت قرعة المجموعة الأولي مجموعة الصعيد التي تضم مجموعتين فرعيتين.

مباريات الاسبوع الاول المجموعة الأولى

الاقصر مع النصر للتعدين 
سوهاج مع البداري 
الالومنيوم مع ساحة سوهاج 
شبان قنا مع مكادي 
المراغة مع طهطا 
قفط مع المدينة المنورة 
ادفو مع قوص

مباريات الاسبوع الاول المجموعة الثانية لمجموعة الصعيد 
 

الاعلاميين مع سيلا 
ملوي مع طامية 
بني مزار مع الفكرية 
تليفونات بني سويف مع الفيوم 
كسكادا مع النجوم 
المنيا مع جولدن جيت 
المقاصة مع تيم

 

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اتحاد الكرة دوري القسم الثاني الاتحاد المصري لكرة القدم ارتفاع درجات الحرارة مجلس ادارة اتحاد الكرة

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