ضبط 5 أطنان سماد مجهول المصدر و370 علبة سجائر مهربة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف استمرار الجهود الميدانية للوحدات المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في ملفات تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية، خاصة النظافة والأسواق، ورفع الإشغالات والمخلفات، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة.

جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ببني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري، تنفيذ حملاتها المكثفة في مجال النظافة العامة، حيث شملت الأعمال عددًا من الشوارع الرئيسية بمدينة ببا مثل: شارع الشباب، وشارع الطحاوية، وطراد النيل، وميدان الشبكة، وشارع الورد، إلى جانب عدد من الشوارع الجانبية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن رفع أكثر من 60 طنًا من المخلفات، تم توريدها إلى مصنع السماد العضوي بمركز سمسطا.

كما شملت الحملات أعمال النظافة اليومية وجمع المخلفات المنزلية، وتمهيد الطرق ورفع الأتربة وتسوية الشوارع بعدد من القرى التابعة لمركز ببا ببني سويف، من بينها: طنسا، كفر منصور، أم الجنازير، سدس، وصفط راشين، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين البيئة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة.

ضبط سجائر مهربة ببني سويف

ضبط سماد مجهول المصدر وسجائر مهربة ببني سويف

وفي إطار متابعة ملف الأسواق والرقابة على السلع، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ببني سويف، حملة تموينية موسعة، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة، تضمنت ضبط 5 أطنان من السماد مجهول المصدر، و370 علبة سجائر مهربة، وكميات من العصائر واللانشون منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مخالفات لبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر المحدد، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق.

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