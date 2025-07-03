الخميس 03 يوليو 2025
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توريد 282 ألف طن قمح لشون وصوامع ببني سويف

توريد القمح ببني
توريد القمح ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الخميس بلغ 281 ألفًا و355 طنًا، تم استلامها بمواقع التخزين المعتمدة من صوامع وشون حكومية منتشرة على مستوى المحافظة، وذلك ضمن منظومة التوريد للموسم الزراعي 2024/2025.

يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لسير العمل بمنظومة التوريد، حيث يطمئن بشكل دوري على التسهيلات المقدمة للمزارعين، من خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية، لضمان انتظام واستقرار أعمال التوريد.

 

توريد 282 ألف طن قمح للشون والصوامع ببني سويف

 

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف، لتقرير اللجنة المشرفة على منظومة توريد القمح بالمحافظة، والتي تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، وتتولى الإشراف الكامل على عمليات الاستلام والتوريد، والتنسيق مع لجان الاستلام بالمواقع التخزينية، وتذليل أية معوقات قد تعترض انتظام العمل، إلى جانب إعداد التقارير اليومية ومتابعة الموقف ميدانيًا.

أكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه تم تخصيص 22 موقعًا لتخزين القمح على مستوى مراكز المحافظة، تشمل 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة استيعابية تصل إلى 155 ألف طن، بالإضافة إلى 100 ألف طن طاقة استيعابية داخل الشون الحكومية، بما يدعم القدرة على استيعاب المحصول من كافة مناطق الإنتاج.

 

أسعار توريد القمح حسب درجة نظافة المحصول

 

ويُحدد سعر توريد الأردب بحسب درجة نظافة المحصول، حيث يبلغ السعر 2200 جنيه لدرجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا لدرجة 23، و2100 جنيه لدرجة 22.5، وذلك في إطار سياسة الدولة لتشجيع الفلاحين وتحقيق عائد عادل ومجزي على محصولهم الاستراتيجي.

 

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