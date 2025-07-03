من العجز إلى الحركة، مستشفى بني سويف التخصصي يعيد الأمل لمريضة خمسينية

أعلن مستشفى بني سويف التخصصي، عن نجاح فريق طبي بالمستشفى في إجراء جراحة دقيقة ونوعية أعادت الأمل والحركة لمريضة خمسينية، وذلك بعد سنوات من المعاناة بسبب مضاعفات عملية سابقة لتركيب مفصل ركبة خارج المستشفى.

بني سويف التخصصي يعيد الأمل لمريضة خمسينية

وأكد مستشفى بني سويف التخصصي، في بيان لها، أن المريضة، البالغة من العمر 55 عامًا، قد حضرت إلى العيادة الخارجية وهي تعاني من آلام شديدة بالركبة اليمنى، مع وجود اعوجاج حاد نتيجة تحرك المفصل الصناعي الذي تم تركيبه قبل ست سنوات، الأمر الذي تسبب في صعوبة شديدة بالحركة وعدم القدرة على المشي.

وبتوجيهات الدكتور أحمد صادق، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، ومتابعة الدكتورة إيمان البنا، نائب مدير المستشفى، والدكتور حمادة سعد، رئيس قسم العظام، تم تشكيل فريق طبي متخصص لتقييم الحالة وتحضير المريضة لإجراء عملية دقيقة لاستبدال المفصل التالف بمفصل ركبة مرتجع ذي مواصفات خاصة تتناسب مع حالتها الصحية.

فريق طبي يُعيد الحياة لركبة مريضة خمسينية ببني سويف

بني سويف التخصصي: العملية الجراحية استغرقت 5 ساعات

وأشارت مستشفى بني سويف التخصصي، إلى أن العملية الجراحية استغرقت نحو خمس ساعات، وشملت استخراج المفصل القديم وتركيب مفصل بديل متقدم تقنيًا، وقد تكللت العملية بالنجاح، حيث تمكنت المريضة من الوقوف والمشي في فترة وجيزة بعد العملية، وسط فرحة غامرة لها ولعائلتها.

وقد قاد الجراحة الدكتور وليد حسن، استشاري جراحة العظام، بمشاركة فريق متميز ضم الدكتور شادي عادل، والدكتور أحمد عبد المنعم، والدكتور باسل محمود من قسم العظام، والدكتورة هند رأفت من قسم التخدير، إلى جانب طاقم التمريض الذي ضم كلًا من عزة عيس، ودينا جمال، ودعاء قرني، وهدير عبد الحميد، حيث تكاملت جهود الفريق الطبي والتمريضي لإنجاح هذا التدخل المعقد وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

الأول من نوعه في مستشفيات محافظات شمال الصعيد

وأوضح بيان مستشفى بني سويف التخصصي، أنه تم توثيق الحالة بالصور الإشعاعية قبل وبعد الجراحة، والتي أظهرت الفرق الكبير والنجاح الفني الملحوظ للعملية، حيث يُعد هذا التدخل الجراحي الأول من نوعه في مستشفيات شمال الصعيد، ويمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات الجراحية بمستشفى بني سويف التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويجسد رسالتها في تقديم رعاية صحية متقدمة تُعيد الأمل للمرضى وتُعبر عن المعنى الحقيقي للطب الإنساني.

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