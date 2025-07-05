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محافظات

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 6-7-2025

هرم هوارة بالفيوم،
هرم هوارة بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس على محافظة الفيوم غدا،  شديد الحرارة  نهارا،  حار ليلا، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة  38 درجة نهارا، 24 درجة ليلا.

نصائح لحماية طفلك في الطقس الحار 

يقدم أطباء الأطفال بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الأطفال فى الطقس الحار حفاظا على صحتهم، منها:-

1-عدم خروج الطفل من المنزل وقت الشمس القوية أى من 11 صباحا لـ 4 عصرا، حتى لا يتعرض لضربة شمس أو إجهاد حراري.

2-عدم الباس الطفل ملابس ثقيلة أو ألوان داكنة، حيث يجب أن يلبس ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون حتى لا تمتص الحرارة.

3-عدم ترك الطفل في السيارة حتى لو دقيقة، لأن حرارة السيارة المغلقة قد تصل إلى درجات خطيرة جدا يمكن أن تسبب اختناق أو إغماء.

4-عدم إهمال شرب الطفل للماء، حيث يجب تشجيعه على شرب الماء حتى لو لم يطلب وذلك لحماية جسمه من التعرض للجفاف.

-عدم تقديم طعام ثقيل وساخن للطفل فى الحر، ويجب الاكتفاء بأكلات خفيفة وسهلة الهضم، مثل الزبادي، الفاكهة، والخضار.

6-عدم ترك الطفل يلعب لوقت كبير فى الطقس الحار بدون راحة، فاللعب الكثير مع الحر يمكن أن يسبب دوخة أو هبوط، لذا يجب الراحة وشرب مياة باستمرار.

7-عدم إهمال علامات التعب التي يمكن أن تظهر على الطفل مثل العرق الشديد، الخمول، أو الإحمرار، لأن هذه العلامات تعنى أن جسمه غير قادر على تحمل الحرارة وهنا يجب جلوس الطفل فى مكان جيد التهوية مع تقديم الماء والسوائل الباردة له والراحة التامة لحين يهدأ 

 نصائح لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس

لحماية الأطفال من العدوي في المدارس يجب  اتباع الآتي:

1-التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

2-غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

3-تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

4-تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

5-تعليم الطفل  أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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حالة الطقس اليوم السبت، استمرار الموجة الحارة

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، 36 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  31 درجة مئوية

وجنوب سيناء 40 درجة مئوية

شمال الصعيد 39 درجة مئوية

جنوب الصعيد 43 درجة مئوي

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