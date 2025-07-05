قناع طبيعي لعلاج التهابات البشرة في الطقس الحار

في فصل الصيف تزيد التهابات البشرة نتيجة أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات حرارة الطقس ما يؤثر في البشرة بشكل سلبي.

وعلاج التهابات البشرة في الصيف تكون من خلال الكريمات المهدئة للبشرة مع الوصفات الطبيعية التى تلطف الجلد وتساعد فى تهدئته ونعومته.

قناع طبيعي لعلاج التهابات البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لعلاج التهابات البشرة فى الطقس الحار.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من جل الصبار

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

اختياري ضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت البابونج

طريقة التحضير:

امزجي جميع المكونات في وعاء صغير حتى تتجانس.

نظفي بشرتك جيدا بالغسول المناسب وجففيها بلطف.

ضعي القناع على الوجه (وتجنبي منطقة العينين).

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر ثم رشي القليل من ماء الورد على وجهك.

رطبي البشرة بكريم خفيف مناسب لنوعها.

القناع يبرد البشرة ويقلل الاحمرار بفضل حمض اللاكتيك، ومضاد التهاب طبيعي يرطب البشرة ويهدئ الحروق والتهيج.

قناع طبيعي لعلاج التهابات البشرة فى الطقس الحار

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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