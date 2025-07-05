كارثة في أمريكا.. فيضانات تكساس تقتل 25 شخصًا.. عشرات المفقودين منهم أطفال.. 15 مقاطعة منكوبة وحكايات من قلب المأساة.. والأجهزة تفشل في رصد الدمار

كارثة تكساس، تعرضت ولاية تكساس الأمريكية لكارثة طبيعية، تسببت في حالة من الرعب بين سكان الولاية، بسبب العواصف التي ضربت إحدى مقاطعات الولاية "ولاية كير"، ما تسبب في ارتفاع منسوب نهر جوادالوبي بشكل كبير، وأدى لمصرع 24 شخصًا بسبب الفيضانات الشديدة، بالإضافة لمفقودين من بينهم أطفال.

24 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات الشديدة

وأكد مسؤولون بالولاية، خلال مؤتمر صحفي، أن 24 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات الشديدة، التي بدأت، أمس الجمعة، في ولاية تكساس التي تعرضت لعواصف شديدة ضربت مقاطعة كير طوال الليل، مما تسبب في ارتفاع منسوب نهر جوادالوبي بشكل كبير.

Pedernales River in SW Gillespie County along Morris Ranch Rd. was roaring Friday afternoon.



📷 Perry & Melinda Watts@natwxdesk #txwx pic.twitter.com/qXYcyPtFzy — Chris Suchan (@ChrisSuchanWOAI) July 5, 2025



وقال لاري ليثا، قائد شرطة مقاطعة كير، خلال المؤتمر الصحفي "إن الفيضانات الشديدة في تكساس أسفرت عن مقتل 25 شخصًا على الأقل، ولا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين".

أطفال مفقودون في كارثة تكساس، فيتو



وقال لاري ليثا: "إنهم ما زالوا يخطرون أقارب الضحايا، لذلك لن يكشفوا عن هوياتهم في الوقت الحالي".

بينما أكد الجنرال توماس سويلتزر، من الحرس الوطني في تكساس، أن "فرق الإنقاذ نجحت في إجلاء أو إنقاذ 237 شخصا، وتم تنفيذ 167 من هذه العمليات بواسطة طائرات هليكوبتر".

إعلان 15 مقاطعات منكوبة في تكساس



ووقع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، خلال المؤتمر الصحفي، على إعلان الكارثة لـ 15 مقاطعات (بانديرا، وكوك، وكومال، وكونشو، وجيليسبي، وكيندال، وكير، وكيمبل، ويانو، وماسون، ومكولوتش، ومينارد، وريفز، وسان سابا، وتوم جرين).

"Frio Cresting" (Ryan Guerrero)

State officials confirmed during a press conference that 24 people have been killed as a result of the severe flooding. --> https://t.co/FNxweirSkV pic.twitter.com/eFLJQB47mQ — News 4 San Antonio (@News4SA) July 5, 2025



وأكد المسئولين أن الكارثة كبيرة، حيث استخدمت قوات الإنقاذ 30 قاربًا و167 مركبةً للطرق الوعرة في جهود الإنقاذ، ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإنقاذ، للبحث عن مفقودين أو ناجين، ومن المتوقع أن تشارك ثماني طائرات هليكوبتر في عمليات الإنقاذ، مع مشاركة وزارة الأمن الداخلي في العمليات.

كيليان ليتال مفقودة في فيضانات معسكر ميستيك، فيتو



وقال مسؤولون بالولاية إنهم توقعوا سقوط أمطار تتراوح ما بين 4 إلى 8 بوصات فقط، لكن لم يتوقع أحد سقوط ما بين 12 إلى 14 بوصة من الأمطار في المنطقة.

تحذيرات بضرورة إخلاء المنطقة واتخاذ الاحتياطات اللازمة

كما قال فريمان مارتن، مدير إدارة السلامة العامة: "سنبقى هنا لأيام قادمة. هذا لن ينتهي. غدًا سيكون يومًا بالغ الأهمية".

ويحذر المسؤولون سكان منطقة سبرينج برانش من ضرورة إخلاء المنطقة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث من المتوقع أن يصل نهر جوادالوبي إلى ذروته وهذا يشكل خطرًا كبيرًا لحدوث فيضان!

The Llano River in Llano, TX might be nearing its crest as the flow has leveled off at a whopping 125,000 cubic feet per second. It was flowing near 500 cubic feet per second only hours ago. Major catastrophic flooding in the Hill Country today. 7/4/25 #TXwx @TxStormChasers… pic.twitter.com/qIHHsgRzCL — Clint Hendricks IV (@Clint_wx) July 4, 2025



وقال مسؤولون محليون إنه تم تأكيد مقتل 13 شخصًا، بعد أن اجتاحت الفيضانات الشديدة مقاطعة كير، حيث دمرت المنازل ومواقع التخييم ومواقف السيارات الترفيهية بسبب المياه المتدفقة.

وتأثرت المخيمات المحلية والمخيمات الصيفية بشدة، حيث أفاد مخيم ميستيك بوجود 23 من المخيمين في عداد المفقودين بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات المخيم.



وعانت منطقة هيل كانتري في تكساس من الموت والكوارث، أمس الجمعة، بعد الإبلاغ عن وفيات متعددة نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال ساعات، مما دفع فرق البحث إلى إجراء عمليات إنقاذ بالقوارب حيث هددت المياه سريعة الحركة مجتمعات السواحل النهرية ومعسكرات الأطفال الصيفية.

وحث سكان مقاطعة كومال الآن على إخلاء المناطق المنخفضة بالقرب من خط مقاطعة كيندال- كومال بالقرب من نهر جوادالوبي.

عائلة مفقودة في الكارثة، فيتو

عشرات الأطفال مفقودين في الفيضان

وتؤكد والدة أحد الأطفال في معسكر ميستيك أن بعض الأطفال في عداد المفقودين، فيما نفذت الفرق عشرات عمليات الإنقاذ، واستمرت الاستجابة للطوارئ في ظل وجود عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين.

HELICOPTER RESCUE | https://t.co/FNxweirSkV

We're watching as girls believed to be campers rescued from the flooding in Kerr County are dropped off from helicopters at Ingram High School. pic.twitter.com/Ih9vAaCquM — News 4 San Antonio (@News4SA) July 4, 2025



وتوسل السكان الذين لديهم أطفال وأقارب في المخيمات الصيفية بالمنطقة للحصول على معلومات عن أطفالهم بعد تعرضهم للخطر بسبب الفيضانات.

وأكد القاضي روب كيلي، كبير المسؤولين المنتخبين في المقاطعة، وقوع وفيات جراء الفيضانات وعشرات عمليات الإنقاذ من المياه حتى الآن.

وقال إنه نُصح بعدم ذكر أرقام محددة، وأن السلطات لا تزال تعمل على تحديد هوية الضحايا.

Thanks to Mandy Endicott for sharing this video of the Guadalupe River at Jellystone Park. pic.twitter.com/4rM45WKIhp — News 4 San Antonio (@News4SA) July 4, 2025

وقال كيلي، خلال مؤتمر صحفي، عن عدد الوفيات: "معظمهم لا نعرف من هم. كان أحدهم عاريًا تمامًا، ولم يكن يحمل أي هوية. نحاول تحديد هوية هؤلاء الأشخاص، لكننا لم نحصل عليها بعد".

صراخ في النهر وحكايات من قلب المأساة

وكشفت إحدى المقاطع المصورة لأحد سكان المنطقة أن سمع صراخ لأناس جرفت مياه النهر سياراتهم، وهناك محاصرين في قلب مياه النهر، مؤكدًا أن الحالة كارثية، وأن هناك عشرات الأطفال الصغار مفقودين بسبب فيضان النهر، واختفت عائلة مكونة من أربعة أفراد، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات، أمس الجمعة، بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات المنزل الذي كانوا يقيمون فيه.

JUST IN: 🚨 Terrifying report out of Texas reveals multiple screaming people just FLOATED AWAY while TRAPPED their vehicles.



“Cars [in the river] – A LOT OF THEM had people in them. They were screaming.”



PRAY FOR TEXAS! pic.twitter.com/rEo9BrYENs — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 5, 2025

وحكت عائلة إيرين بيرجيس، التي تعيش في منزل قبالة النهر مباشرةً، في حي بامبل بي هيلز غرب إنجرام "عندما استيقظت على صوت الرعد الساعة صباح الجمعة، قالت: "كان المطر غزيرًا، لكن لم يكن هناك أي مشكلة".

أيرين بقيت على جذع شجرة لإنقاذها، فيتو



وأضافت "بعد عشرين دقيقة فقط، المياه كانت تتسرب عبر الجدران وتندفع عبر البابين الأمامي والخلفي. ووصفت ساعةً عصيبةً قضتها وهي متشبثةً بشجرة تنتظر انحسار المياه بما يكفي لتسلق التل سيرًا على الأقدام إلى منزل أحد جيرانها".

وقالت إيرين بيرجيس "طفت أنا وابني إلى شجرة حيث تشبثنا بها، بينما طار صديقي وكلبي بعيدًا. ضاع لفترة، لكننا وجدناهما"، وأضافت بيرجيس عن ابنها البالغ من العمر 19 عامًا: "لحسن الحظ، طوله يزيد عن 1.8 متر. الشيء الوحيد الذي أنقذني هو التمسك به".

التحذيرات تجاهلت وقوع الفيضانات

المفاجأة أن تحذيرا من الفيضانات تم إصداره عن كميات متفرقة من المياه المتصاعدة بما يصل إلى 17 سم، وتحول التحذير المطر لتحذير من الفيضانات لما لا يقل عن 30 ألف شخص، التي حدثت بشكل مفاجيء، حيث أكد أحد سكان بالولاية "ليس لدينا نظام تحذير، ولم نكن نعلم أن هذا الفيضان قادم".

سيارات محاصرة ومفقودين في النهر، فيتو



لم يكن أحد يعلم بقدوم هذا النوع من الفيضانات، قال أحد السكان: "لدينا فيضانات مستمرة. هذا هو أخطر وادي نهر في الولايات المتحدة".

ونشر عشرات الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طلبات للحصول على أي معلومات عن أبنائهم أو أبناء إخوانهم وأخواتهم الذين يذهبون إلى أحد المعسكرات العديدة في المنطقة، أو أفراد عائلاتهم الذين ذهبوا للتخييم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

العواصف المدمرة تخلف جروحًا عميقة

جدير بالذكر أن منطقة تكساس هيل كانتري، بوابة خلابة وصخرية لكروم العنب المزدهرة وبيوت العطلات، تبدأ غرب عاصمة الولاية، وتُعد وجهة صيفية شهيرة في الهواء الطلق. أجزاء من المنطقة معرضة للفيضانات المفاجئة.

CAMP MYSTIC RESCUE | https://t.co/ltvSpCks2i

Girls are being recovered from campsites across Kerr County after rivers surged, sweeping buildings and people away. At last count, 23 girls have yet to be accounted for. pic.twitter.com/8kRr0n00HU — News 4 San Antonio (@News4SA) July 5, 2025

وتشهد ولاية نيوجيرسي أيضًا وفيات بسبب الطقس القاسي، وفي الوقت نفسه، ألقي باللوم على العواصف الرعدية القوية في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في وسط نيوجيرسي، بما في ذلك رجلان في بلينفيلد توفيا بعد سقوط شجرة على سيارة كانا يستقلانها أثناء ذروة العاصفة هناك، وفقًا لمنشور على فيسبوك للمدينة.

Thanks to Eric Kubecka for sharing this video of the Guadalupe River west of Comfort. pic.twitter.com/zGiiCyKNFD — News 4 San Antonio (@News4SA) July 5, 2025

وألغت المدينة موكب الرابع من يوليو، والحفل الموسيقي، وعرض الألعاب النارية الذي كان مقررًا. وصرح ماب بأن العواصف "المدمرة "خلّفت" جروحًا عميقة وأضرارًا واسعة النطاق" في المنطقة التي يزيد عدد سكانها عن 54 ألف نسمة، وأن الوقت قد حان "لإعادة تنظيم صفوفنا وتركيز كل طاقاتنا على التعافي".

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