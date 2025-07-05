بالونة اختبار أم انتقام من ترامب، تأييد كبير لـ"حزب أمريكا" مشروع إيلون ماسك السياسي

حصد مقترح رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتأسيس حزب سياسي جديد باسم “ حزب أمريكا”، تأييدًا كبيرًا، بعد نشره استطلاعًا للرأي عبر حسابه بمنصة "إكس" التي يمتلكها.

ونشر إيلون ماسك الاستطلاع لمعرفة رأي متابعيه بشأن إنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا يمثل الراغبين في الانضواء تحت حزب جديد بخلاف الحزبين التاريخيين في الولايات المتحدة وهما الديمقراطي والجمهوري.

وقال ماسك في تدوينة له: "يوم الاستقلال هو الوقت الأمثل للتساؤل عما إذا كنت ترغب في الاستقلال عن نظام الحزبين (البعض يقول الحزب الواحد)! هل علينا إنشاء حزب أمريكا؟".

وما يزال الاستطلاع جاريًا عبر حساب إيلون ماسك وسط تأييد واسع من متابعيه، حيث بلغت نسبة المؤيدين حتى الآن 64.3% أجابوا بـ (نعم)، مقابل 35.7% أجابوا بـ (لا) من إجمالي 948,706 شخصًا صوتوا على الاستطلاع.

إيلون ماسك، هندس مستقبل السيارات والفضاء، يحاول الآن أن يدلي بدلوه في مستقبل السياسة الأمريكية، عبر سؤال صعب: هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد؟

سؤال اعتبره موقع «أكسيوس» بمنزلة بالون اختبار، وخاصة وأنه يأتي بعد موجة عداء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي «أنفق بسخاء» لدعمه.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح ماسك منتقدًا صريحًا للتشريع الذي وقعه ترامب، والذي يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أنه غير مسؤول ماليًا ويضر بالقدرة التنافسية العالمية لأمريكا.

وعن إنشاء حزب سياسي جديد لمواجهة الجمهوريين والديمقراطيين قال ماسك: هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا يمثل فعليًّا 80% من الطبقة المتوسطة؟، مضيفًا في إشارة واضحة للجمهوريين: «بقي لترامب 3.5 سنوات متبقية كرئيس، لكنني سأبقى على قيد الحياة لمدة تزيد عن 40 عامًا».

بالون اختبار؟

وبحسب «أكسيوس»، فإن تصريحات ماسك، تعد في الوقت الراهن مجرد بالون اختبار، لكنّ ثروة أغنى رجل في العالم، قد تحدث فرقًا في السباقات الصعبة في نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن «أغنى رجل في العالم في عداء علني مع أقوى رجل في أمريكا، والذي أنفق مبالغ طائلة لانتخابه. سنكتشف قريبًا ما يستعد ماسك لفعله حيال ذلك».

وكان ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس إنه «خاب أمله في إيلون، لمعارضته مشروع قانونه الضخم الجميل». وتكهّن ترامب بأن السبب يعود إلى خفض مشروع القانون لائتمانات السيارات الكهربائية، ولأن ماسك يفتقد بالفعل إلى إمكانية الوصول إلى المكتب البيضاوي.

وقال ترامب إنه كان يتمتع بعلاقة جيدة مع إيلون ماسك، لكنه أوضح أنه لا يشعر بأنه بحاجة إليه، سواء أثناء الانتخابات أو الآن.

ويبدو أن ماسك كان يراقب، فنشر سلسلة من التغريدات تعارض مشروع القانون، ثم هاجم ترامب شخصيًا لأول مرة منذ تحالفه معه العام الماضي.

فـ«بدوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب، وكان الجمهوريون سيحصلون على 51-49 في مجلس الشيوخ»، يقول ماسك، مضيفا في تغريدة: «هذا جحود للجميل».

وهبطت أسهم شركة تسلا يوم الخميس بعد أنباء عن خلاف بين ماسك وترامب.

ورد ترامب في وقت لاحق من يوم الخميس، قائلًا إن ماسك "كان ضعيفًا".

وتابع: «طلبتُ منه الرحيل، وسحبتُ منه تفويضه بشأن السيارات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحدٌ غيره (وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!)، فجنّ جنونه!».

وكان ماسك قد هاجم بالفعل الجمهوريين في مجلس النواب بسبب موافقتهم بالإجماع تقريبًا على مشروع القانون، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيستخدم ثروته أو منصته الضخمة ضدهم.

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