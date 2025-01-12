الأحد 12 يناير 2025
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خارج الحدود

كارثة بيئية، خبير علوم الأرض يكشف توقعات الحرائق في أمريكا الأيام المقبلة

حرائق لوس أنجلوس،
حرائق لوس أنجلوس، فيتو

حرائق لوس انجلوس، كشف الدكتور هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد، عن وجود خلل في تعامل السلطات مع الحرائق القائمة في كاليفورنيا، وهو سيترتب عليه محاسبة المقصرين.


حرائق لم تشهدها أمريكا 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"الحرائق الحالية في لوس انجلوس لم تشهدها أمريكا وهي خارجة عن الطبيعي بسبب التغيرات المناخية".


رياح عاتية تضرب أمريكا 

وتابع: نشهد حاليا ظواهر مناخية جامحة لا يمكن السيطر عليها، وشهدنا في لوس أنجلوس وكاليفورنيا نوع من أنواع الرياح العاتية ورياح الأعاصير حيث وصلت سرعتها 120 كم/الساعة  وهي من ساعدت على الانتقال الرهيب للحرائق.

 

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توقعات الحرائق في أمريكا

وأضاف: ما نتخوف منه خلال الأيام المقبلة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفقا للتوقعات من امتداد الحرائق لمناطق أخرى"، معقبا:"هي كارثة بيئية ومناخية".

 

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