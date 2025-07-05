المقاتل المصري الدفراوي يقهر الإيطالي ميشيلي بحركة "الخنق" في نزال دوري المحترفين بالرياض (فيديو)

أجبر المقاتل المصري عمر الدفراوي، بطل وزن "ويلترويت" لعام 2024، والإيطالي دانييلي ميشيلي، وصيف بطولة أوروبا على الاستسلام في النزال الذي جمعهما مساء الجمعة، في السعودية.

TRIANGLE IN THE FIRST ROUND!



The 2024 @PFLMENA Welterweight World Champion Omar El Dafrawy starts off his 2025 with another impressive performance! 🐍#PFLMENA pic.twitter.com/L21SPG4UG3 — PFL (@PFLMMA) July 4, 2025

ونجح عمر الدفراوي في الفوز على المقاتل الإيطالي وصيف بطولة أوروبا، بحركة الخنق المثلث بالقدمين في الجولة الأولى للنزال الذي جمعهما مساء يوم الجمعة ضمن بطولة " PFL MENA 2" في النسخة الثانية من دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات موسم 2025.

وحقق عمر الدفراوي بذلك انتصاره الرابع عشر حتى الآن، مقابل خمس هزائم.

في المقابل تعرض دانييلي ميشيلي للهزيمة السابعة مقابل ثلاثة عشر فوزا.

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