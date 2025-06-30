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232 درجة للنظامي و200 للخدمات، محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

محافظ بني سويف يعتمد
محافظ بني سويف يعتمد تنسيق قبول الثانوي، فيتو

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوي العام عند 232 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام 200 درجة.

محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بالدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، لاعتماد المذكرة التي تقدمت بها بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 64 ألفًا و995 طالبًا وطالبة، حضر منهم 53 ألفًا و442، وبلغ عدد الناجحين 40 ألفًا و126 طالبًا وطالبة.

 

 

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن تحديد الحد الأدنى للقبول تم بناءً على دراسة دقيقة لمستوى المجاميع، ووفقًا للكثافة المتوقعة بكل مدرسة، وحرصًا على تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والطاقة الاستيعابية للمدارس.

كما اعتمد محافظ بني سويف، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بأنواعه المختلفة (صناعي – تجاري – فندقي – زراعي) للعام الدراسي نفسه، وذلك وفق الجداول التفصيلية المرفقة، والتي رُوعي فيها طبيعة كل تخصص واحتياجات سوق العمل والكثافة الطلابية المستهدفة بكل مدرسة.

 

تخريج كوادر فنية تلبي احتياجات سوق العمل

وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة حريصة على تطوير التعليم بكافة مراحله، سواء العام أو الفني، في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية دعم التعليم الفني كمسار مهم يوازي التعليم العام، ويُسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وهو ما تعكسه خطوات التوسع في التخصصات النوعية والتكنولوجية داخل مدارس بني سويف الفنية.

 

كما أشار المحافظ، إلى أن إعلان التنسيق في هذا التوقيت المبكر يتيح الفرصة لأولياء الأمور والطلاب للاستعداد الجيد للمرحلة التعليمية المقبلة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتوزيع الجغرافي والضوابط المنظمة لعملية القبول لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
 

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