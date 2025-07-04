أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يعلن رسميا تعيين يانيك فيريرا مديرا فنيا، مفوض الريان القطري بالقاهرة لحسم صفقة وسام أبو علي، نانت يكشف مطالبه المالية للتخلي عن مصطفى محمد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

علق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على وفاة زميله في الفريق ديوجو جوتا في حادث سير مأساوي في إسبانيا.

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك مفوضا من نادي الريان القطري يتواجد في القاهرة حاليا لحسم صفقة شراء وسام أبو على مهاجم الأهلي الذي بات قاب وسين أو أدنى من الرحيل إلى النادي القطري.

وضعت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بدائل عديدة لتدعيم خط هجوم الفريق في حال الأستقرار على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق، وشهد اجتماع لجنة الكرة الأخير الأستقرار على ضرورة تعويض الفلسطيني وسام ابو علي في حال بيعة بأكثر من لاعب في نفس مركزه.



استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالقلعة الحمراء على ضم لاعب واحد من الثنائي محمود الجزار وياسين مرعي، لاعبي البنك الأهلي وفاركو؛ لتدعيم دفاعات الفريق الموسم المقبل تنفيذا لطلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق والذي طلب ضرورة التعاقد مع لاعب أو اثنين لتدعيم الدفاع.

أعلنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية أن توماس بارتي، لاعب أرسنال السابق، متهم بخمس تهم اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

يترقب مسئولو نادي سيريوس السويدي رحيل وسام أبو علي عن صفوف النادي الأهلي للحصول على مستحقاتهم المالية نظير بيع اللاعب، خاصة وأن النادي السويدي كان قد اشترط عند بيع وسام للنادي الأهلي الحصول على نسبة 10% من إعادة بيعه لأي نادٍ آخر.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع البلجيكي يانِك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

غادر مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل المستشفى الذي أجرى فيه جراحة منظار الفتق أمس متوجها لمنزله رفقة أسرته.

حرص أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة مؤثرة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم.

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن المطالب المالية لنادي نانت الفرنسي، مقابل التخلي عن المهاجم مصطفى محمد، وسط أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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