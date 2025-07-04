ميدو يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم

حرص أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة مؤثرة لـ محمود عبد الرازق شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم.

ميدو يودع شيكابالا

وكتب ميدو عبر فيس بوك: “شيكابالا مش زي أي لاعب عادي، لأنه ببساطة كان إنسان قبل ما يكون لاعب كرة، ربنا أنعم عليه بالموهبة الفطرية، ومعاها قلب طيب زي معظم أهلنا في أسوان”.

وتابع: "محمود عبد الرازق أعرفه كويس جدا، صاحب جدع وراجل من صغره، ولما اتعاملت معاه في الملعب كان قيمة فنية نادر أنك تقابلها في الملاعب المصرية، ولما دربته سواء في الزمالك والإسماعيلي، كان لاعب فذ يقدر يقلب أي ماتش.

وأضاف: "شيكابالا اتولد في مدرجات حلمي زامورا، واتولد وعاش جوة نادي الزمالك واختار أنه يكون أسطورة، على مدار ٣٠ سنة لعب كورة في قطاع الناشئين والفريق الأول، وكما طريقه لحد ما أصبح كابتن تاريخي لنادي الزمالك.

وأكد: موهبة شيكابالا كانت تؤهله يلعب في أكبر أندية العالم، لكن حتى لما في بعض الأوقات الحظ مكنش بيقف معاه والظروف تعانده، كان بيرجع لبيته الزمالك عشان يكمل معاه رحلته، ويفضل هو روح الزمالك.

وأشار: "في أوقات كتير كان الفريق مش في أحسن حالاته بس شيكابالا شايل الزمالك على كتفه، وحتى لما جة لاعيبة كويسة في وقت تاني، كان شيكابالا موجود كابتن بروح ميت عقبة بيدلهم على طريق البطولات ومنصات التتويج.

ودلوقتي بعد ما قرر يعلق حذاءه، ويحرمنا من متعة الفرجة على سحره في الملعب، مكانه الطبيعي الرجوع لمدرج التالتة يمين، ويتكتب اسمه بحروف من نور وسط أساطير الزمالك الكبار.

وأتم: “رحلتك دلوقتي كادر مميز للزمالك والبداية بردوا من المدرج زي ما بدأت من ٣٠ سنة يا ساحر”.

الزمالك يحجب رقم 10 بعد اعتزال شيكابالا

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم.

يأتي ذلك تقديرًا لـ"شيكابالا" الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.

اعتزال شيكابالا

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبد الرازق" شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.

وكشف محمود عبد الرازق شيكابالا، حقيقة ضغط أحد المسئولين عليه من أجل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق: “أحمد حسام ميدو جاءني حتى المنزل لأنه كان يعتقد أن هناك من يضغط علي لأعلن اعتزالي”.

وتابع: “لا يصح أن تعتزل الآن إذا لم تكن ترغب في ذلك، وما زال في عقدك عام، وأنت صاحب القرار”.

وأتم: "لكن قراري كان الاعتزال هذا الموسم دون أي ضغوط".

شيكابالا يعلق حذاءه بـ "فيديو" مؤثر ويوجه رسالة لجمهور الزمالك

فيما نشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، فيديو عبر حسابه الرسمي بـ "فيس بوك" بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.

اعتزال شيكابالا

وأعلن شيكابالا نجم وقائد نادي الزمالك، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، من خلال ظهوره في برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر 2، مساء اليوم الخميس.

ونشر شيكابالا فيديو ظهر فيه بالقميص رقم 10 مع نادي الزمالك، قبل أن يظهر نجله نوح وهو يعلق حذاء والده ثم ظهر آدم وهو يرفع قميص الأباتشي.

وكتب شيكابالا أعلى الفيديو: "وداعًا، المنحنى الجنوبي رحلة انتهت ورحلة أخرى ستبدأ من قلب المدرجات".

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