الجزار أو مرعي، الإعارة سلاح النادي الأهلي لتدعيم دفاعاته

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالقلعة الحمراء على ضم لاعب واحد من الثنائي محمود الجزار وياسين مرعي، لاعبي البنك الأهلي وفاركو؛ لتدعيم دفاعات الفريق الموسم المقبل تنفيذا لطلب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق والذي طلب ضرورة التعاقد مع لاعب أو اثنين لتدعيم الدفاع.

واستقرت الإدارة على التفاوض مع ناديي البنك الأهلي وفاركو لضم ياسين أو الجزار لموسم واحد على سبيل الإعارة مع وضع بند أحقية الشراء خوفًا من فشل الثنائي مع الفريق فيعودا لنادييهما دون أي خسائر للقلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف الثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل سفر الفريق للمعسكر المغلق والذي من المقرر أن يكون في تونس استعدادا للموسم الجديد وهو المعسكر الذي أصر خوسيه ريبيرو على إقامته قبل انطلاق الموسم لتجهيز الفريق قبل بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة على أن تطير البعثة يوم 18 من الشهر ذاته إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك مفوضا من نادي الريان القطري يتواجد في القاهرة حاليا لحسم صفقة شراء وسام أبو على مهاجم الأهلي الذي بات قاب وسين أو أدنى من الرحيل إلى النادي القطري.

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي قد أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

ماهي مطالب الأهلي المالية لرحيل اللاعب؟

وحدد النادي الأهلي مبلغ مالي لا يقل عن 10 ملايين دولار من أجل السماح للمهاجم الفلسطيني بالرحيل عن صفوف الأحمر خلال الانتقالات الجارية.

وعد الإدارة لـ وسام أبو علي

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي قد أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

وأضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب في الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أي أزمة كما تردد.

وأوضح أن وسام يرغب في الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخيرا للرحيل خاصة وأنه لديه رغبة في الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

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