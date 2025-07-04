التفاصيل الكاملة لمطالب سيريوس السويدي المالية نظير إعادة بيع وسام أبو علي

يترقب مسئولو نادي سيريوس السويدي رحيل وسام أبو علي عن صفوف النادي الأهلي للحصول على مستحقاتهم المالية نظير بيع اللاعب، خاصة وأن النادي السويدي كان قد اشترط عند بيع وسام للنادي الأهلي الحصول على نسبة 10% من إعادة بيعه لأي نادٍ آخر.

وأكد مصدر بشركة الأهلي لكرة القدم أن النادي بالفعل مطالب في حال بيع وسام أبو علي بسداد مبلغ 10% للنادي السويدي بعد خصم مبلغ الـ2 مليون دولار الذي قام الأهلي بشراء اللاعب بهم، موضحا أنه في حال موافقة الأهلي على بيع اللاعب بمبلغ 10 ملايين دولار يقوم الأهلي بخصم 2 مليون دولار قيمة صفقة انتقال اللاعب من النادي السويدي للقلعة الحمراء، ومن ثم يسدد 10 % من الـ 8 ملايين دولار المتبقين لتصبح نسبة النادي السويدي وقتها 800 ألف دولار.

الريان القطري يفاوض ل شراء وسام أبو علي

تلقى النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية عرضا من نادي الريان القطري؛ من أجل الحصول على خدمات الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي إن هناك مفوضا من نادي الريان القطري يتواجد في القاهرة حاليا لحسم صفقة شراء وسام أبو على مهاجم الأهلي الذي بات قاب وسين أو أدنى من الرحيل إلى النادي القطري.

ماهي مطالب الأهلي المالية لرحيل اللاعب؟

وحدد النادي الأهلي مبلغ مالي لا يقل عن 10 ملايين دولار من أجل السماح للمهاجم الفلسطيني بالرحيل عن صفوف الأحمر خلال الانتقالات الجارية.

وعد الإدارة لـ وسام أبو علي

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي قد أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

وأضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب في الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أي أزمة كما تردد.

وأوضح أن وسام يرغب في الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخيرا للرحيل خاصة وأنه لديه رغبة في الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

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