بعد ارتباط اسمه بالأهلي، نانت يكشف مطالبه المالية للتخلي عن مصطفى محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن المطالب المالية لنادي نانت الفرنسي، مقابل التخلي عن المهاجم مصطفى محمد، وسط أنباء عن دخول الأهلي في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أورده موقع "Foot Sur 7" الفرنسي، فإن فالديمار كيتا، مالك ورئيس نادي نانت، حدد مبلغ 10 ملايين يورو للاستغناء عن مصطفى محمد.

ويأتي هذا القرار في وقت تتردد فيه أنباء عن رغبة الأهلي في التعاقد مع مصطفى محمد، خلال الصيف الجاري، خاصة مع تلقي الدولي الفلسطيني وسام أبو علي عدة عروض خارجية، ورغبته في خوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

كما حصل أبو علي على لقب الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

وعد الإدارة لـ وسام أبو علي

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

وأضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب في الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أي أزمة كما تردد.

وأوضح أن وسام يرغب في الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخيرا للرحيل خاصة وأنه لديه رغبة في الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

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