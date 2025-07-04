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رياضة

تفاصيل خطة الأهلي لتعويض رحيل وسام أبوعلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

وضعت إدارة الكرة بالنادي الأهلي بدائل عديدة لتدعيم خط هجوم الفريق في حال الأستقرار على بيع وسام أبو علي مهاجم الفريق، وشهد اجتماع لجنة الكرة الأخير الأستقرار على ضرورة تعويض الفلسطيني وسام ابو علي في حال بيعة بأكثر من لاعب في نفس مركزه 

واستقرت إدارة الكرة على ضرورة التفاوض مع الثنائي “الفلسطيني أسد الحملاوي ويوسف ساليتش” وكذلك الاستمرار في السعي لضم مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر 

ويسعى الاهلي للتعاقد مع اثنان من الثلاثي المطروح لتعويض غياب وسام حال رحيله الذي اصبح وشيكًا خلال الايام القليلة المقبلة بعد إصرار اللاعب ووكيلة على الرحيل بسبب العروض القوية التي تقدم له واخرها عرض الريان القطري والذي  بلغ 7 مليون ونصف المليون دولار للنادي بخلاف اللاعب 

ويسعى الأهلي للحصول على ما يزيد عن العشرة ملايين دولار نظير بيع مهاجمة الذي تألق بشدة في بطولة كاس العالم للأندية بامريكا 

وعلمت فيتو ان الأهلي أرسل بالفعل عرضًا لنانت الفرنسي للفوز بخدمات مصطفى محمد بعد عرضه للبيع من قبل ناديه وكذلك يقترب من التعاقد مع أسد الحملاوي مهاجم منتخب فلسطين الذي وصلت مفاوضات الأهلي معه لمرحلة متقدمة 

ماهي مطالب الأهلي المالية لرحيل اللاعب؟

وحدد النادي الأهلي مبلغ مالي لا يقل عن 10 ملايين دولار من أجل السماح للمهاجم الفلسطيني بالرحيل عن صفوف الأحمر خلال الانتقالات الجارية.

وعد الإدارة لـ وسام أبو علي

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي قد أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

وأضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب في الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أي أزمة كما تردد.

وأوضح أن وسام يرغب في الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخيرا للرحيل خاصة وأنه لديه رغبة في الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

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وسام أبو علي النادي الأهلي مصطفي محمد أسد الحملاوي كأس العالم للأندية

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