نجم آرسنال السابق متهم بارتكاب 5 جرائم اغتصاب

أعلنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية أن توماس بارتي، لاعب أرسنال السابق، متهم بخمس تهم اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

ويمثل الغاني أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

وصرح جاسوانت ناروال، من هيئة الادعاء الملكية: "أجازت هيئة الادعاء الملكية اليوم مقاضاة توماس بارتي بتهم اغتصاب متعددة - بعد مراجعة دقيقة لملف شامل من الأدلة

أرسنال يفسخ عقد تاكيهيرو تومياسو

وقرر نادي أرسنال الإنجليزي، فسخ عقد تاكيهيرو تومياسو لاعب الفريق، بالتراضي ورحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سيغادر مدافع أرسنال تاكيهيرو تومياسو أرسنال بعد إنهاء عقده بالتراضي، بحسب ما كشف النادي في بيانه الرسمي.

وقيل إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أشهر، مما أدى إلى توصل أرسنال وتوميياسو إلى تسوية تعاقدية لإنهاء عقده.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لاعب بولونيا الإيطالي السابق مع الجانرز في الصيف المقبل.

وشارك تومياسو في 84 مباراة في جميع المسابقات مع فريق ميكيل أرتيتا.

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