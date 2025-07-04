الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم آرسنال السابق متهم بارتكاب 5 جرائم اغتصاب

بارتي، فيتو
بارتي، فيتو

أعلنت هيئة الادعاء الملكية البريطانية أن توماس بارتي، لاعب أرسنال السابق، متهم بخمس تهم اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي.

ويمثل الغاني أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

وصرح جاسوانت ناروال، من هيئة الادعاء الملكية: "أجازت هيئة الادعاء الملكية اليوم مقاضاة توماس بارتي بتهم اغتصاب متعددة - بعد مراجعة دقيقة لملف شامل من الأدلة

أرسنال يفسخ عقد تاكيهيرو تومياسو

وقرر نادي أرسنال الإنجليزي، فسخ عقد تاكيهيرو تومياسو لاعب الفريق، بالتراضي ورحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سيغادر مدافع أرسنال تاكيهيرو تومياسو أرسنال بعد إنهاء عقده بالتراضي، بحسب ما كشف النادي في بيانه الرسمي.

وقيل إن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى خمسة أشهر، مما أدى إلى توصل أرسنال وتوميياسو إلى تسوية تعاقدية لإنهاء عقده.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لاعب بولونيا الإيطالي السابق مع الجانرز في الصيف المقبل.

وشارك تومياسو في 84 مباراة في جميع المسابقات مع فريق ميكيل أرتيتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال الإنجليزى أرسنال نادي ارسنال الانجليزي نادي أرسنال محكمة وستمنستر

مواد متعلقة

تعليق مؤثر من محمد صلاح على وفاة جوتا: صعب تقبل العودة إلى ليفربول

تغيير خطط ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

كوكا يوجه رسالة مؤثرة بعد وفاة جوتا: لا نعلم ما الذي يخبئه الغد

جماهير ليفربول تضع ورود التعازي أمام النادي حدادا على رحيل جوتا (صور)

الأكثر قراءة

العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار البحيرة بعد وفاة السائق

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية للمصريين والعالم

بقرار من ريبيرو، الأهلي يقترب من تدعيم خط الوسط بهذا اللاعب

سكرتير عام الصحفيين: عماد الدين أديب مشطوب من جداول النقابة منذ 2020

تعرف على طلبات الأهلي المالية للسماح برحيل وسام أبوعلي

تبدأ من 63 جنيهًا، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 (آخر تحديث)

تفاصيل خطة الأهلي لتعويض رحيل وسام أبوعلي

رسائل مهمة من السيسي لقادة ليبيا والسودان وأوكرانيا والدنمارك وكندا

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه بالأسواق اليوم الجمعة

تبدأ من 63 جنيهًا، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ثروة مصر المائية مقارنة بدول حوض النيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء مجاب في يوم تاسوعاء، ردده الآن

تفسير حلم ركوب الطائرة في المنام وعلاقته بالخروج من حالة الصراع النفسي

دعاء الساعة الأخيرة من يوم الجمعة.. أفضل ما يقال في وداع خير يوم

المزيد
الجريدة الرسمية