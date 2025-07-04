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رياضة

بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل البرنامج العلاجي لـ مروان عطية ومدة غيابه عن المباريات

مروان عطية لاعب الأهلي،
مروان عطية لاعب الأهلي، فيتو

غادر مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل المستشفى  الذي أجرى فيه جراحة منظار الفتق أمس متوجها لمنزله رفقة أسرته.

ومن المنتظر أن يخلد مروان عطية لراحة سلبية لمدة اسبوعين لا يقوم فيهم بإجراء أي مجهود حسب تأكيدات الطبيب المعالج على أن يبدأ اللاعب برنامجه العلاجي بعد فترة الراحة حسب البرنامج العلاجي الذي يحدده  الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق للاعب الذي من المقرر ان يغيب لمدة شهرين عن مباريات الفريق 

 

استقر الجهاز الفني للأهلي على انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 14 يوليو الجاري على ملعب التتش بالجزيرة على أن تطير البعثة يوم 18 من الشهر ذاته إلى تونس لخوض معسكر الإعداد الذى يستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري ويتخلله خوض 3 مباريات ودية.

ماهي مطالب الأهلي المالية لرحيل اللاعب؟

وحدد النادي الأهلي مبلغ مالي لا يقل عن 10 ملايين دولار من أجل السماح للمهاجم الفلسطيني بالرحيل عن صفوف الأحمر خلال الانتقالات الجارية.

وعد الإدارة لـ وسام أبو علي

وكان مصدر مقرب من وسام أبو على مهاجم الأهلي قد أكد صباح اليوم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن اللاعب الفلسطيني لديه وعد من إدارة النادي الأهلي بالرحيل في الميركاتو الصيفي حال إحضاره عرضا ماليا يليق بطموحات النادي المالية.

وأضاف المصدر: وسام ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي ويرغب في الرحيل من الباب الكبير وحال عدم تلقيه عرضا مغريا يناسب مطالب الأهلي المالية سيستمر ولن يثير أي أزمة كما تردد.

 

وأوضح أن وسام يرغب في الرحيل وعرض الريان القطري قد يكون حلا ليس أخيرا للرحيل خاصة وأنه لديه رغبة في الرحيل والبحث عن محطة جديدة براتب سنوي يفوق ما يتقاضاه مع الأهلي 3 أضعاف على الأقل.

 

 

 

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