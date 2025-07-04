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تعليق مؤثر من محمد صلاح على وفاة جوتا: صعب تقبل العودة لليفربول

محمد صلاح وجوتا،
محمد صلاح وجوتا، فيتو

علق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على وفاة زميله في الفريق ديوجو جوتا في حادث سير مأساوي في إسبانيا. 

 

محمد صلاح يتحدث عن وفاة جوتا

وكتب صلاح عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: “أنا حقًا لا أجد كلمات. حتى أمس، لم أعتقد أبدًا أنه سيكون هناك شيء قد يخيفني من العودة إلى ليفربول بعد الإجازة. زملاء يأتون ويذهبون ولكن ليس هكذا. سيكون من الصعب للغاية قبول أن ديوجو لن يكون هناك عندما نعود. تفكيري مع زوجته وأولاده وبالطبع والديه الذين فقدوا أولادهم فجأة. هؤلاء المقربون من ديوجو وأخيه أندريه يحتاجون إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه. لن ننساهم أبدًا”. 

 

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن أول قرار اتخذه الدولي محمد صلاح، الجناح الأيمن بنادي ليفربول وقائد منتخب مصر، بعد وفاة البرتغالي ديوجو جوتا، زميله في الفريق الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن محمد صلاح، قرر قطع إجازته بعد وفاة ديوجو جوتا مع اقتراب العودة إلى ليفربول.

وأشارت إلى أن محمد صلاح سيعود إلى إنجلترا اليوم الجمعة بعد قطع إجازته في أعقاب الوفاة المأساوية لزميله في فريق ليفربول ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة أمس الخميس.

وخلال الساعات الماضية، توفى البرتغالي ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول وذلك نتيجة حادث سير تعرضه خلال تواجده في إسبانيا.

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